Waarschijnlijk geen Apple-evenement in oktober, Touch ID komt niet naar iPhone 15

Apple heeft momenteel meerdere nieuwe iPad Pro-, Mac- en Apple TV-modellen in ontwikkeling en enkele daarvan zullen in oktober worden uitgebracht. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft Apple echter geen plannen om een evenement te houden.

Nieuwe Mac-modellen

In zijn Power On-nieuwsbrief schrijft Gurman dat de onthulling van de iPhone 14-serie waarschijnlijk het laatste evenement van Apple is in 2022. Nieuwe iPad-, Mac- en Apple TV-modellen zullen worden aangekondigd door middel van persberichten. De journalist verwacht dat de volgende producten met M2-chip nog dit jaar worden uitgebracht: 11-inch en 12,9-inch iPad Pro, 14-inch en 16-inch MacBook Pro en een Mac Mini. Verder zou er een nieuwe Apple TV met A14-soc en 4GB aan werkgeheugen in aantocht zijn.

Er gaan daarnaast al jaren geruchten over de terugkeer van Touch ID op de high-end iPhones, maar Gurman verwacht niet dat deze vingerafdruksensortechnologie binnen afzienbare tijd terugkeert. Apple zou wel een vingerafdruksensor onder het scherm hebben getest, echter blijft het voorlopig vasthouden aan Face ID. Een nieuwe iPhone SE zou mogelijk wel een Touch ID-aan/uitknop aan de zijkant kunnen krijgen.