Waarom een VPN op je smartphone een goed idee is

We staan er nooit zo bij stil, maar eigenlijk is de smartphone het belangrijkste apparaat dat we bezitten geworden. Je bent er de hele dag mee bezig: even snel wat mailtjes checken, even het banksaldo bekijken of gewoon series en films kijken via Netflix. Maar is je telefoon eigenlijk wel goed beveiligd? In dit artikel leggen we uit waarom het een goed idee is een Virtual Private Network (VPN) op je smartphone te installeren.

Met een VPN ben je moeilijker te traceren

Alles wat je online doet, kan getraceerd en gelogd worden door je mobiele internetprovider. De provider is niet de enige die je kan traceren. Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor reclamedoeleinden. Iedere website die je bezoekt, krijgen namelijk je IP-adres te zien, welke browser je gebruikt, welk toestel je gebruikt en waar je je bevindt. Sommige websites kunnen deze gegevens zelfs doorverkopen.

Op je smartphone ben je heel gemakkelijk te traceren. Door een VPN te gebruiken bescherm je jezelf op een goede manier. Websites zien een ander IP-adres en je provider kan niet op de verbinding meekijken. Dat is een stuk veiliger dan op je gewone verbinding internetten.

Met je telefoon maak je verbinding met onbeschermde netwerken

Een mobiele VPN is noodzakelijk, en misschien nog wel noodzakelijker dan een VPN op je desktop computer of je laptop. Met een mobiele telefoon maak je vaak (onbewust) verbinding met onbeschermde, openbare netwerken. Deze netwerken vinden we op luchthavens, bij koffiebars, in bibliotheken, hotels of restaurants. De beveiliging van deze netwerken is lang niet altijd op orde.

Daardoor kunnen kwaadwillenden belangrijke informatie onderscheppen. Met je smartphone verstuur en ontvang je de hele dag privé- en gevoelige gegevens. Denk maar aan dat ene e-mailtje van je werk, of het inloggen op je bankrekening, waar je je saldo checkt. Niet echt gegevens waarvan je wilt dat ze op straat komen te liggen.

Een mobiele VPN is op maat gemaakt

Het voordeel van een mobiele VPN is dat deze op maat is gemaakt. Het biedt weliswaar hetzelfde beveiligings- en privacyniveau als op je desktop of laptop, maar toch is het aangepast aan de uitdagingen van draadloos internet.

Een mobiele VPN is zo ontworpen, dat het zich automatisch aanpast aan verschillende openbare wifi-netwerken. En als je even zonder dekking zit, en je overschakelt op je eigen 4G-verbinding, blijft de VPN gewoon werken. Zo ben je altijd beveiligd.

Met een VPN kun je op je telefoon buitenlandse films en series bekijken

Ben je onderweg met de trein en wil je graag een buitenlandse film of serie kijken? Daar kan een VPN bij van pas komen. Door middels een VPN je IP-adres te maskeren met een buitenlands IP-adres, kun je ook de buitenlandse films en series bekijken op bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus, Hulu of BBC iPlayer.

Een VPN toont aan deze diensten niet je echte IP-adres en locatie. In plaats daarvan wordt een buitenlands adres doorgegeven. Op die manier krijg je toch toegang tot de buitenlandse versies van deze streamingdiensten.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.