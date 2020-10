Waarom de iPhone 12 zeker de moeite waard is

De iPhone 12 is een typisch voorbeeld van zo’n gadget die je eigenlijk niet wilt missen! Het toestel heeft ten opzichte van de iPhone 11 diverse upgrades gehad. Kijk bijvoorbeeld eens naar het formaat van met name de iPhone 12 Pro Max. Niet eerder bracht Apple een smartphone uit, die zo groot was als deze! Het is de perfecte telefoon voor consumenten die series kijken via hun smartphone, gamers die er spellen op spelen, zakenmensen die snel een document willen kunnen bewerken, enzovoorts. Dit artikel zet voor jou de belangrijkste redenen om de iPhone 12 te kopen onder elkaar! Heb jij een pre-order van de iPhone 12 al overwogen?

Nieuwste iPhone wordt verkocht in vier modellen

Je kunt bij de aankoop van een iPhone 12 kiezen uit vier modellen, namelijk: de iPhone 12 als basismodel, de compacte iPhone 12 Mini, de iPhone 12 Pro en de grote iPhone 12 Pro Max. Ten opzichte van de iPhone 11 hebben de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro hetzelfde formaat gehouden: 6.1 inch. De iPhone 12 Mini is aanzienlijk kleiner dan de andere modellen, met een scherm van 5.4 inch. Bij het bekijken van dit toestel denk je wellicht even terug aan de iPhone 4 of de iPhone 5. Dat is niet gek, want ook de rand van de nieuwe iPhone is veranderd. Er is net als bij deze oudere modellen gekozen voor een platte rand. Daar waar telefoons van Apple de laatste jaren een bolle rand hadden.

Verbeterde camera in de iPhone 12 Pro (Max)

Niet alleen het formaat van de iPhone 12 valt op, in het geval van de iPhone 12 Mini en de iPhone 12 Pro Max. Ook hebben de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max een sterk verbeterde camera. Beide toestellen zijn uitgevoerd met een extra dieptesensor. Dit maakt het nog eenvoudiger om mooie plaatjes te schieten voor je sociale kanalen of persoonlijke fotoboeken! Daarbij komt deze extra dieptesensor van pas bij het gebruik van apps met toepassingen van augmented reality. Een bekend voorbeeld van zo’n app is natuurlijk Pokémon Go.

Snellere en krachtige chip in de nieuwe iPhone

Een derde reden om de iPhone 12 kopen te overwegen, is de verbeterde chip in het toestel. De nieuwe iPhone heeft een A14 Bionic chipset aan boord. Een chipset die aanzienlijk sneller is dan zijn voorganger. Net als de extra dieptesensor komt dit van pas bij het gebruik van AR-toepassingen in apps. Ook wanneer je snel wilt kunnen schakelen tussen apps of bijvoorbeeld meerdere foto’s na elkaar wilt kunnen maken heb je hier baat bij.

Naast de verbeteringen die al genoemd zijn, heeft Apple de verwachtingen ook op een aantal andere punten overtroffen. De iPhone 12 is een geduchte concurrent voor de Galaxy S20 van Samsung.