‘Vierde generatie iPhone SE verschijnt in 2025’

De vierde generatie iPhone SE zal een reeks belangrijke upgrades bieden ten opzichte van het huidige model. In een bericht op Weibo onthulde insider Ice Universe de specificaties van de vierde generatie iPhone SE. Het toestel zal naar verluidt worden uitgerust met Face ID en een usb-c-aansluiting.

iPhone SE 2025

Groter en beter scherm

Het scherm van het apparaat zou groeien van 4,7-inch naar 6,06-inch en voor het eerst een oled-paneel bevatten. Dit betekent een aanzienlijke verbetering in beeldkwaliteit en kleurweergave.

Snellere processor

Onder de motorkap van de nieuwe iPhone SE zal naar verwachting een Apple A18-chip zijn te vinden, net als de iPhone 16-serie. Verder wordt er gesproken over 6GB of 8GB aan LPDDR5-werkgeheugen. Dit zorgt voor snellere prestaties en betere multitasking-mogelijkheden. Daarnaast krijgt de telefoon een aluminium behuizing en een enkele camera aan de achterzijde met een 48-megapixelsensor.

Lancering en prijs

De vierde generatie iPhone SE zal naar verwachting tussen maart en mei 2025 worden gelanceerd met een prijs tussen de $499 en $549. Ter vergelijking, het huidige model werd in maart 2022 gelanceerd voor $429 (€529 in Nederland). Deze upgrades positioneren de iPhone SE als een krachtige en betaalbare optie in de iPhone line-up, ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een smartphone van Apple zonder de hoofdprijs te betalen voor de premium modellen.