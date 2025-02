Verwachte verbeteringen voor de iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro-modellen worden in september van dit jaar verwacht en in de afgelopen maanden zijn we al het nodig te weten gekomen over de toestellen. Een van de upgrades is naar verluidt een toename in werkgeheugen voor de Pro-serie. Volgens analist Jeff Pu van GFHK Tech Research krijgen de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max 12GB RAM, een stap omhoog ten opzichte van de 8GB in de huidige iPhone 16 Pro-serie.

Meer werkgeheugen voor iPhone 17 Pro

In een rapport voor investeerders, ingezien door 9to5Mac, stelt Pu dat de toename in werkgeheugen een belangrijke rol speelt in de groeiende capaciteiten van Apple Intelligence. “Ondertussen wordt verwacht dat de iPhone 17 Pro en Pro Max overstappen op LPDDR5 12GB,” aldus Pu. “Deze overgang alleen al zal bijdragen aan een jaarlijkse stijging van 3,5% in de vraag naar smartphone DRAM-geheugen, verspreid over naar schatting 100 miljoen nieuwe iPhones.”

Deze voorspelling is overigens niet nieuw. Pu speculeerde al in mei 2024 over de upgrade en in augustus van datzelfde jaar sloot ook analist Ming-Chi Kuo zich aan bij de discussie. Kuo stelde echter dat alleen de iPhone 17 Pro Max zou profiteren van 12GB RAM, terwijl de reguliere Pro-versie 8GB zou behouden.

Apple heeft de laatste jaren stapsgewijs het werkgeheugen in zijn iPhones verhoogd. De iPhone 15 Pro-modellen waren de eerste toestellen met 8GB RAM en in 2024 kregen ook de basis iPhone 16 en 16 Plus deze upgrade. Dit was noodzakelijk om Apple Intelligence naar meer apparaten te brengen, aangezien de AI-functies minimaal 8GB RAM vereisen. Als de geruchten kloppen, zal de verhoging naar 12GB RAM exclusief blijven voor de Pro-modellen van de iPhone 17-reeks. Mogelijk krijgen de iPhone 18 en 18 Plus een jaar later dezelfde behandeling.

Andere upgrades

Naast meer werkgeheugen wordt er gespeculeerd over andere upgrades in de iPhone 17 Pro-modellen. De iPhone 17 Pro en Pro Max zijn uitgerust met drie camerasensoren in een driehoeksopstelling. Daarnaast beschikken de Pro-modellen over een brede, horizontale camerabalk. Er worden ook nieuwe camerasensoren verwacht, waaronder een 48-megapixel telelens aan de achterzijde en een 24-megapixel selfiecamera. Ook zou Apple een strakker ontworpen Dynamic Island introduceren. Daarnaast krijgen de toestellen mogelijk een Wi-Fi 7-chip van Apple, wat moet zorgen voor snellere en stabielere draadloze verbindingen.