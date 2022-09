Veel vraag naar iPhone 14 Pro (Max), weinig interesse in iPhone 14 (Plus)

De iPhone 14-serie is sinds afgelopen vrijdag beschikbaar voor pre-order en volgens analist Ming-Chi Kuo zijn het vooral de goedkope modellen die op weinig interesse kunnen rekenen. Kuo schrijft in zijn rapport dat de slechte pre-orderresultaten erop duiden dat de positionering van deze twee modellen mogelijk heeft gefaald.

iPhone 14 (Pro)

Op Medium legt de analist uit dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max goed presteren in vergelijking met de iPhone 13 Pro-modellen. De levertijden zijn inmiddels flink opgelopen en sommige varianten worden pas over meer dan vier weken geleverd. Het is nog onduidelijk of Apple de productie van deze iPhones gaat opschroeven, maar er is een groeiende kans dat het bedrijf zal snijden in de orders van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus.

Vanwege de tegenvallende interesse in de iPhone 14 (Plus) is de verwachting dat beide toestellen voorradig zullen zijn in winkels. Het tweetal zou slechter presteren dan de derde generatie iPhone SE en de iPhone 13 Mini. Kuo voegt daaraan toe dat Apple de orders van zowel de derde generatie iPhone SE als de iPhone 13 mini in de eerste helft van 2022 sterk heeft teruggeschroefd vanwege de geringe vraag. Mocht de situatie zich niet verbeteren dan kan Apple de bestellingen voor de iPhone 14 en iPhone 14 Plus al in november verminderen. Toeleveranciers die niet betrokken zijn bij de productie van de iPhone 14 Pro zullen als gevolg daarvan waarschijnlijk in september en oktober met dalende inkomsten te maken krijgen.

Er bestaat een kans dat de teleurstellende lancering van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus wordt veroorzaakt door de hoge prijzen vanwege de huidige wisselkoers. In de Verenigde Staten zijn de prijzen ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige generatie, echter kost de goedkoopste iPhone in Europa maar liefst €1019 en dat is een toename van €210 ten opzicht van de goedkoopste iPhone in 2021.

De iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max worden op vrijdag 16 september gelanceerd en de iPhone 14 Plus komt op vrijdag 7 oktober op de markt.