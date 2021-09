TrueDepth-camerasysteem van iPhone 13 (Pro) is smaller en een fractie hoger

De iPhone 13-serie is officieel aangekondigd en de nieuwe modellen zijn qua ontwerp nagenoeg identiek aan hun voorgangers. Een van de weinige veranderingen is de smallere notch aan de bovenkant van het scherm. Apple heeft het TrueDepth-camerasysteem voor het eerst onder handen genomen en de luidspreker boven de componenten van de camera geplaatst.

Notch iPhone 13

Tijdens de presentatie onthulde het bedrijf dat de onderdelen in een ruimte zijn verwerkt die 20% kleiner is. Dat is in de breedte duidelijk zichtbaar, echter heeft de plaatsing van de microfoon er eveneens voor gezorgd dat de notch een fractie hoger uitvalt. Het verschil is klein in vergelijking met de iPhone 12-serie, maar zichtbaar wanneer de productpagina’s van de verschillende iPhones worden vergelijken.

In dagelijks gebruik zal de smallere notch weinig impact hebben, omdat het afgeslankte camerasysteem nog steeds niet voldoende ruimte kan bieden om extra content van apps te tonen. Mogelijk kan Apple wel extra indicatoren in de statusbalk weergeven.