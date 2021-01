Sony komt in 2021 vermoedelijk met nieuwe 5,5-inch Xperia Compact

Sony gaat in 2021 vermoedelijk weer een nieuwe Xperia Compact-smartphone op de markt brengen. Telecominsider OnLeaks heeft in het afgelopen weekend renders gepubliceerd van de nieuwe Xperia Compact, die ondanks zijn naam qua schermformaat een stukje groter zal uitvallen dan zijn voorgangers.

Xperia Compact

In 2014 werd de Xperia Compact-serie gelanceerd met de 4,3-inch Xperia Z1 Compact. Deze modellen werden voorzien van high-end specificaties, terwijl de concurrentie zijn kleinere toestellen doorgaans uitrustte met aanzienlijk minder krachtige hardware. Het laatste toestel uit de serie was de 5-inch Xperia XZ2 Compact uit 2018. Volgens OnLeaks krijgt de nieuwe smartphone een 5,5-inch scherm.

Op de beelden is te zien dat de Xperia Compact (2021) vrij grote bezels in vergelijking met andere hedendaagse telefoons. Aan de bovenkant van het scherm zit een kleine inkeping in de vorm van een waterdruppel voor de plaatsing van de 8-megapixelcamera. Aan de achterzijde vinden we twee camera’s, waarbij de primaire camera foto’s kan schieten in 13-megapixel. Aan de linkerzijde is er gekozen voor een volumeknop en rechts bevindt zich de aan/uit-knop met geïntegreerde vingerafdruksensor en cameraknop. Het toestel meet 140 x 68,9 x 8,9 mm.

Over de rest van de specificaties is op moment van schrijven nog geen informatie beschikbaar. De onthulling zal vermoedelijk over enkele weken plaatsvinden.