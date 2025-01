Meer beelden van Samsung Galaxy S25 (Plus) en S25 Ultra

De lancering van de Samsung Galaxy S25-serie komt snel dichterbij en er lijkt nog weinig te zijn wat we niet weten over de aankomende toestellen. De Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra zullen naar verwachting enkele belangrijke verbeteringen bieden, vooral op het gebied van prestaties en AI-integratie. Daarnaast heeft leaker Evan Blass nog enkele nieuwe promotionele afbeeldingen van de toestellen getoond.

Samsung Galaxy S25

Samsung heeft aangekondigd dat kunstmatige intelligentie een belangrijke rol zal spelen in de Galaxy S25-serie. Het lijkt erop dat Samsung de mogelijkheden van AI verder wil uitbreiden met een vernieuwde versie van Bixby die gebruik maakt van een Large Language Model (LLM). Dit zou moeten zorgen voor een betere gebruikerservaring en meer mogelijkheden op het gebied van spraakherkenning en automatisering.

De Galaxy S25 Ultra zal een subtiele wijziging in ontwerp krijgen met licht afgeronde hoeken in plaats van de scherpe randen die we bij eerdere modellen zagen. De kleurkeuzes voor het trio zijn onder andere grijs, lichtblauw, midnight blue en sea green.

Een van de belangrijkste upgrades in de Galaxy S25-serie is de nieuwe Snapdragon 8 Elite-soc, die in alle drie de toestellen zal worden gebruikt. Dit zorgt voor verbeterde prestaties en efficiëntie, wat ook moet resulteren in een langere accuduur.

De prijzen voor de Galaxy S25-serie beginnen naar verwachting bij €899 voor het basismodel, terwijl de Galaxy S25+ en Galaxy S25 Ultra vanaf respectievelijk €1149 en €1449 zullen worden aangeboden. De toestellen komen in verschillende opslagconfiguraties met opties variërend van 128 GB tot 1 TB.

Galaxy S25 (6,2-inch)

€899 – 128 GB

€959 – 256 GB

€1079 – 512 GB

Galaxy S25+ (6,7-inch)

€1149 – 256 GB

€1269 – 512 GB

Galaxy S25 Ultra (6,9-inch)

€1449 – 256 GB

€1569 – 512 GB

€1809 – 1 TB

De Galaxy S25-serie zal beschikken over Dynamic AMOLED 2X-schermen met een verversingssnelheid van 120Hz en accu’s die razendsnel opladen. De Galaxy S25 Ultra krijgt waarschijnlijk een hoofdcamera met een 200-megapixelsensor, terwijl de andere modellen het moeten doen met een 50-megapixelsensor. Alle toestellen bieden 5G-ondersteuning en draaien op OneUI 7, gebaseerd op Android 15.