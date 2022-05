Samsung Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro Max: de belangrijkste verschillen op een rij

Apple en Samsung domineren al jaren de smartphonemarkt, maar beide merken leveren producten die op heel veel punten van elkaar verschillen. Mocht je van plan zijn om te gaan voor een van hun high-end toestellen, dan heb je momenteel de keuze uit de Samsung Galaxy S22 Ultra en de iPhone 13 Pro Max.

Het vlaggenschip van Samsung is uitgerust met de krachtige Qualcomm-chip van dit moment, een prachtig 120Hz amoled-scherm, meerdere camera’s van hoge kwaliteit, een lange accuduur en een geïntegreerde stylus. De iPhone 13 Pro doet op deze punten echter niet onder voor zijn grootste concurrent en beschikt over vergelijkbare eigenschappen met als voordeel de snelste mobiele processor van dit moment. Een keuze maken is daarom uitermate lastig, maar in dit artikel proberen we de belangrijkste verschillen op een rij te zijn.

Samsung Galaxy S22 Ultra versus iPhone 13 Pro Max

Display

Beide smartphones zijn uitgerust met indrukwekkende panelen. Het oled-scherm van de Galaxy S22 Ultra is 6,8-inch groot en heeft een QHD+ resolutie van 3088 x 1440 pixels, een verversingssnelheid van 120 Hz, HDR10+ ondersteuning en een piekhelderheid in deze modus van 1750 nits (1200 nits zonder HDR). Het scherm van de iPhone 13 Pro Max maakt gebruik van dezelfde technologie, maar is met zijn 6,7-inch een fractie kleiner. De smartphone ondersteunt daarentegen wel Dolby Vision. Qua beeldkwaliteit leveren beide toestellen vergelijkbare prestaties, echter ontbreekt op de iPhone de handige always-on-functie. Hiermee kun je op Galaxy S22 op ieder moment notificaties, de tijd en de status van de accu bekijken zonder het toestel uit stand-by te halen.

Accuduur

De twee smartphones gaan qua accuduur eenvoudig een dag mee, maar de iPhone 13 Pro Max overtreft op dit vlak zijn concurrent. Deze voorsprong heeft het te danken aan de razendsnelle en efficiënte A15-soc, die door Apple zelf is ontworpen. Op het gebied van opladen is de Galaxy S22 Ultra weer in het voordeel met 45W bekabeld laden en 15W draadloos opladen. De iPhone moet het doen met slechts 27W via de Lightning-kabel en 15W draadloos. Helaas zijn beide fabrikanten gestopt met het meeleveren van opladers.

Camera’s

Beide telefoons hebben hun eigen stijl als het op foto’s aankomt, waarbij Samsung voor heldere foto’s gaat die iets meer detail bieden. Samsung levert daarbij ook meer oververzadigde kleuren en zelfs op een iPhone 13 Pro Max met de Rich Contrast-modus ingeschakeld zien de kleuren er niet zo verzadigd uit. Samsung legt foto’s standaard met een hogere ISO-waarde en dit zorgt voor meer details bij weinig licht. Het nadeel daarvan is dat er meer ruis zichtbaar is in vergelijking met de iPhone 13 Pro Max. Over het geheel genomen zijn dit twee van de beste telefooncamera’s die je vandaag de dag kunt vinden. Beide toestellen beschikken over de beste camerasensoren op de markt, die schitterende foto’s schieten in veeleisende situaties.

Robuustheid

Hoe mooi je glanzende nieuwe Galaxy S22 Ultra of iPhone 13 Pro ook is, deze blijft niet mooi als hij uit uw handen glipt. Gelukkig hebben Samsung en Apple in de afgelopen jaren steeds nieuwe soorten glas geïntroduceerd, dat minder snel zal barsten of versplinteren bij een val. Beide fabrikanten maken gebruik van het Gorilla Glass van Corning met goede weerstand tegen krassen, stoten en vallen bij dagelijks gebruik. Een ongeluk blijft echter in een klein hoekje zitten, dus het gebruik van Apple of Samsung hoesjes is niet onverstandig.

Conclusie

Een keuze maken tussen de twee hangt voornamelijk af van je persoonlijke voorkeur. In beide gevallen krijg je een prachtige luxueus ontwerp, uitstekende camera’s, een mooi scherm en snelle hardware. Het belangrijkste verschil blijft het besturingssysteem: iOS op de iPhone en Android op de Samsung Galaxy. Apple kiest met iOS voor eenvoud en duidelijkheid, terwijl je met Android veel meer opties hebt om het toestel volledig naar je hand te zetten. Qua updates was de iPhone sterk in het voordeel, maar Samsung garandeert inmiddels ook vier Android OS-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.