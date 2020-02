Livestream Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra en Galaxy Z Flip: volg hier Unpacked 2020

Na maanden van geruchten is eindelijk de dag aangebroken waarop de Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra en de vouwbare Galaxy Z Flip worden gepresenteerd. Het eerste Unpacked-evenement van 2020 vindt plaats op dinsdag 11 februari om 20:00 Nederlandse tijd. Op deze pagina zal de onthulling van de Galaxy S20-serie en de Galaxy Z Flip zijn te volgen door middel van een livestream. De livestream wordt via YouTube uitgezonden, waardoor het gehele Unpacked-evenement op alle moderne apparaten hieronder is te bekijken.

Livestream onthulling Samsung Galaxy S20 en Galaxy Z Flip

De verwachting is dat de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra vrijwel onmiddellijk na de presentatie zullen worden aangeboden voor pre-order. De releasedatum van de Galaxy S20-serie is naar verluidt 13 maart, hoewel er een kans bestaat dat je een van de modellen vroeger ontvangt wanneer je een pre-order plaatst.

De toestellen zijn volgens onze informatie direct na de onthulling op 11 februari (18:00 Nederlandse tijd) beschikbaar voor pre-order in de webshop van Samsung, Bol.com, Coolblue en MediaMarkt. Daarnaast zal de Galaxy S20-serie ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar zijn bij KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2.

