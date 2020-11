Render toont voor- en achterkant van OnePlus 9

De OnePlus 9 wordt pas in maart 2020 verwacht, maar inmiddels is er al een render verschenen die de voor- en achterkant van het toestel toont. Het betreft een render op basis van een CAD en de beelden onthullen een aantal cruciale details over het ontwerp van de telefoon, inclusief het scherm met een kleine opening in de linkerbovenhoek en de drie lenzen met flitser aan de achterzijde.

OnePlus 9

Volgens de bron van 91Mobiles wordt de OnePlus 9 uitgerust met een groter scherm dan de OnePlus 8T, die beschikt over een 6,55-inch scherm. Het zou daarbij gaan om een vlak scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De achterzijde heeft licht gekromde randen en de selfiecamera vinden we terug in de kleine opening van het scherm. Twee van de drie camerasensoren zijn groter dan de derde sensor en worden geflankeerd door een led-flitser.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de OnePlus 9 wordt aangedreven door de 5nm Snapdragon 875-soc van Qualcomm, die naar verluidt in december zal worden gepresenteerd. Verder kun je een 65 W-snellader verwachten en OxygenOS op basis van Android 11.

De OnePlus 9-serie zou bestaan uit twee modellen die in het eerste kwartaal van 2020 moeten uitkomen. Eerder werden al de vermeende modelnummers gelekt van de OnePlus 9 (LE2110, LE2117 en LE2119) en OnePlus 9 Pro (LE2120 en LE2127).