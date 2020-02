Publieke bèta’s iOS 13.4 en iPadOS 13.4 uitgebracht: dit is er nieuw

Apple heeft vandaag de eerste publieke bèta’s van iOS 13.4 en iPadOS 13.4 beschikbaar gemaakt. Enkele dagen geleden werd de update al uitgebracht voor ontwikkelaars. Bètatesters die zich hebben aangemeld voor het testprogramma van Apple, kunnen iOS 13.4 en iPadOS 14.4 downloaden na installatie van het juiste certificaat op hun iOS-apparaat.

iOS 13.4 en iPadOS 13.4

De nieuwe versies introduceren enkele nieuwe functies en verbeteringen. Er is een nieuwe Mail-werkbalk die de antwoordknop scheidt van de verwijderknop om het per ongeluk verwijderen van e-mails moeilijker te maken, er is een nieuwe ‘Shazam It’-snelkoppeling in de Shortcuts-app voor het identificeren van nummers en er zijn enkele aanpassingen aangebracht aan CarPlay-besturingselementen voor oproepen en navigatie-apps van derden.

Beide versies zijn ook voorzien van iCloud Folder Sharing, waarmee je eenvoudig iCloud Drive-bestanden kan delen met anderen door een map toegankelijk te maken voor meerdere gebruikers. Er zijn in totaal negen nieuwe Memoji/Animoji-stickers die overal kunnen worden gebruikt.

Apple heeft ook ondersteuning toegevoegd voor universele app-aankopen, wat betekent dat ontwikkelaars een enkele app kunnen verkopen via iOS, tvOS en macOS. Klanten die een dergelijke app aanschaffen kunnen deze downloaden op alle toepasselijke platforms. Ten slotte werkt Apple aan een uitbreiding van de CarPlay-api, waarmee het onder andere mogelijk moet worden om je traditionele autosleutel te vervangen door je iPhone of Apple Watch. Een voertuig moet daarvoor wel beschikken over NFC-connectiviteit.

Specifiek voor de iPad heeft Apple nieuwe sneltoetsen geïntroduceerd voor de Foto’s-app voor het navigeren tussen tabbladen, zoeken, albums maken, foto’s verwijderen en de bewerkingsmodus openen. Ten slotte is er een nieuwe functie voor het opnieuw toewijzen van hardwareknoppen in iPadOS.