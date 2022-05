Eerste blik op iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14-serie zal waarschijnlijk in september op de markt worden gebracht, maar dankzij YouTuber Unbox Therapy hebben we al een goed idee wat we van de Pro-modellen kunnen verwachten. In de video krijgen we namelijk een replica van de iPhone 14 Pro te zien. Het toestel is volgens hem geproduceerd door een fabrikant van cases, welke toegang heeft tot gedetailleerde schema’s en afmetingen voor Apple’s volgende vlaggenschip.

iPhone 14 Pro Max

In de video zien we dat de iPhone 14 Pro Max sterk lijkt op zijn voorganger met enkele kleine aanpassingen. De aan/uit- en volumeknoppen zijn een stukje groter geworden en de antennebanden zijn niet langer zichtbaar, hoewel dit mogelijk heeft te maken met het feit dat het een replica betreft zonder daadwerkelijke hardware. Verder gaan er geruchten dat de notch zal worden vervangen door twee uitsparingen: een pilvormige opening voor het FaceID-systeem en een cirkelvormige voor de selfiecamera. Slankere bezels rond het display zullen ruimte maken voor deze uitsparingen, aldus de geruchten.

De replica in de video komt voor de rest grotendeels overeen met wat we tot op heden van de iPhone 14 Pro Max hebben gezien. Het toestel is een fractie dikker geworden en het cameragebied is ook iets gegroeid. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde analist Ming-Chi Kuo heeft dat te maken met de introductie van een nieuwe 48-megapixelcamera. Deze upgrade zal het onder andere mogelijk moeten maken om video’s vast te leggen in 8K.

Apple komt dit jaar met vier iPhone 14-modellen: een 6,1-inch iPhone 14, een 6,7-inch iPhone 14 Max, een 6,1-inch iPhone 14 Pro en de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max. In tegenstelling tot de iPhone 14 Pro-serie zouden de reguliere iPhones nog steeds beschikken over een notch. De iPhone Mini zou door Apple zijn geschrapt vanwege tegenvallende verkoopcijfers en het bedrijf zou zich alleen nog willen richten op grotere toestellen.