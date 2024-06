Samsung Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 worden op 10 juli 2024 gepresenteerd

De Samsung Galaxy Z Flip 6 en Fold 6 worden naar verwachting gepresenteerd op 10 juli 2024 tijdens Galaxy Unpacked, zoals kortstondig te zien was op de website van de Nederlandse webshop Mobiel.nl.

Galaxy Unpacked

Dit evenement zal waarschijnlijk gericht zijn op de nieuwe vouwbare smartphones van Samsung, de Galaxy Z Flip 6 en Fold 6. Naast deze smartphones worden ook andere producten verwacht, zoals de Galaxy Watch 7 (Classic), Galaxy Buds 3 en mogelijk de Galaxy Ring.

Samsung heeft de Galaxy Ring al in januari onthuld, waarbij een topman later aangaf dat deze slimme ring naar verwachting in de zomer of herfst van 2024 beschikbaar zal zijn. De Galaxy Ring zal inzichten in slaap bieden op basis van hartslag, beweging en ademhaling. Het product zal ook een nieuwe metriek introduceren in de Samsung Health app, genaamd My Vitality Score, gebaseerd op een model van de Universiteit van Georgia dat vier factoren omvat: slaap, activiteit, rusthartslag en hartslagvariabiliteit. My Vitality Score komt ook naar de Galaxy Watch 6, maar werkt alleen samen met de Galaxy S24-serie.