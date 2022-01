Ontwikkelaar krijgt CarPlay via Raspberry Pi werkend in Tesla Model 3

Een Tesla Model 3-eigenaar heeft via een workaround Apple CarPlay geïmplementeerd in zijn auto. De Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński heeft een volledig functionele versie van CarPlay gerealiseerd met behulp van een Rasberry Pi en de browser van de auto.

Het systeem bestaat uit een Rasberry Pi met een LTE-modem en een Wi-Fi-toegangspunt, waarop een aangepaste, op Android gebaseerde firmware draait. De browser in de auto wordt vervolgens gebruikt om verbinding te maken met de Rasberry Pi en de CarPlay-interface op het scherm van de Tesla weer te geven, waarbij alle apps werken zoals verwacht, inclusief Kaarten en Apple Music. De Tesla Apple CarPlay-oplossing blijft werken tijdens het rijden en kan zelfs worden bediend met de knoppen op het stuurwiel van de auto.

Steering wheel controls + current state of #teslaCarPlay on video. Next step is to improve Wi-Fi connection, the stream is 2x smoother when viewed on my laptop pic.twitter.com/0wFFUQQPkx

— Michał Gapiński (@mikegapinski) January 14, 2022