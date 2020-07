OnePlus Nord krijgt op 21 juli ’s werelds eerste smartphone-introductie via AR

Op 21 juli onthult OnePlus zijn eerste OnePlus Nord-toestel – de nieuwste toevoeging aan de smartphone-line-up van het wereldwijde technologiemerk. Voor de introductie van de OnePlus 2 in 2015 zocht OnePlus de grenzen op en organiseerde het ’s werelds eerste productlancering in VR. Nu, vijf jaar later, gaat OnePlus opnieuw richting uit door met de introductie van de nieuwe Nord via ’s werelds eerste AR-smartphonelancering.

OnePlus Nord

Als merk dat gebouwd is op de onwrikbare steun van zijn wereldwijde community, zet OnePlus zich in om gebruikers te voorzien van spannende, vernieuwende en betekenisvolle ervaringen. Dit nieuwe AR-format helpt OnePlus niet alleen de Nord op ongekend bijzondere wijze te onthullen, maar laat daarnaast gebruikers het product veilig vanuit hun eigen huis ervaren.

Paul Yu, Hoofd van OnePlus Nord: “De OnePlus Nord staat voor een nieuw begin voor OnePlus. Dit toestel geeft ons de mogelijkheid om onze technologie met meer mensen over de hele wereld te delen. Voor deze smartphonelancering willen we dat iedereen achteroverleunt en ons nieuwe toestel ervaart vanuit het gemak van hun eigen huiskamer. We denken dat de introductie van de Nord op een persoonlijkere en intiemere wijze onze ambitie weerspiegelt om de OnePlus-ervaring toegankelijker te maken voor meer gebruikers.”

De OnePlus Nord AR-introductie is te volgen via de OnePlus Nord AR App, te downloaden via de Google Play Store en Apple App Store. Het event vindt plaats op dinsdag 21 juli om 16.00 uur.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.