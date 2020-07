OnePlus Nord kopen? Nu beschikbaar voor pre-order (met €30 korting)

OnePlus heeft de OnePlus Nord geïntroduceerd, het eerste product uit de nieuwe, betaalbaardere smartphoneserie. De OnePlus Nord is onthuld via ’s werelds eerste AR-smartphone-introductie en is uitgerust met alle essentiële onderdelen die nodig zijn voor de ultieme smartphone voor dagelijks gebruik. Zo heeft de Nord een divers camerasysteem, een naadloze gebruikerservaring en de vertrouwde OnePlus-kwaliteit. De smartphone wordt ondersteund door het mobiele platform Qualcomm Snapdragon 765G 5G en laat gebruikers profiteren van de ongeëvenaarde snelheden van 5G-technologie.

OnePlus Nord

De OnePlus Nord is sinds 21 juli 2020 om 17.00 uur beschikbaar voor pre-order via Amazon, Belsimpel, T-Mobile en Coolblue.. Neem je bij Amazon een gratis Prime-proefabonnement dan krijg je ook nog eens €30 korting op je order. De nieuwe OnePlus-smartphone is verkrijgbaar vanaf 4 augustus 2020.

De OnePlus Nord is verkrijgbaar in twee kleuren: Blue Marble en Gray Onyx.

OnePlus Nord met 8 GB RAM en 128 GB opslag is verkrijgbaar voor €399.

OnePlus Nord met 12 GB RAM en 256 GB opslag is verkrijgbaar voor €499.

Pete Lau, oprichter en CEO van OnePlus: “De OnePlus Nord is een belangrijke mijlpaal voor OnePlus, omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om de beste technologie te delen met mensen over de hele wereld. We zijn trots eindelijk een toegankelijkere OnePlus-smartphone op de markt te brengen die niet onderdoet voor de andere producten uit de OnePlus-familie. De Nord combineert een flagship-camera met onze inmiddels bekende features, zoals het 90 Hz Fluid Display, OxygenOS en Warp Charge 30T.”

Camera

De OnePlus Nord is uitgerust met dezelfde 48-megapixel Sony IMX586-sensor als de OnePlus 8, inclusief een groot f/1,75-diafragma dat voldoende licht binnenlaat en optische beeldstabilisatie voor scherpe foto’s en video’s. Ook heeft de Nord een 8-megapixel groothoekcamera, een macrocamera en een dieptesensor voor veelzijdige fotografiemogelijkheden.

Nightscape, beschikbaar op zowel de hoofdcamera achterop als de groothoekcamera, maakt prachtige nachtfoto’s mogelijk met behulp van geavanceerde computerfotografie. Met deze functie neemt de Nord maximaal negen verschillende foto’s met variërende belichtingstijden. Vervolgens combineert de smartphone de foto’s in slechts enkele seconden, met als resultaat duidelijkere, heldere en dramatischere foto’s bij weinig licht.

De Nord is het eerste OnePlus-toestel met een dual front camera, met geavanceerde beeldverwerkingsalgoritmen voor uitzonderlijke helderheid en meer details. Met een 32-megapixel hoofdcamera, de hoogste resolutie van OnePlus op een camera aan de voorkant tot nu toe, maakt de Nord zowel bij dag als nacht fantastische selfies. De camera ondersteunt daarnaast 4K-video’s van hoge kwaliteit met maximaal 60 fps. De 8-megapixel groothoekcamera aan de voorkant heeft een kijkhoek van 105 graden, waardoor gebruikers heel eenvoudig een groepsselfie nemen.

Naadloze ervaring

Het 6,44 inch Fluid AMOLED Display met een ververssnelheid van 90 Hz voorziet in een meeslepende kijkervaring en verbeterde responsetijd voor snelle touchfeedback. Of je nu surft op het internet of door foto’s scrollt, elke aanraking van het scherm is naadloos. Ook heeft het scherm 2.048 niveaus van automatische helderheid, voor soepelere helderheidsovergangen en meer comfort voor je ogen.

De Nord wordt aangedreven door het mobiele platform Qualcomm® Snapdragon™ 765G 5G. Dit platform zorgt voor betere CPU-snelheden, dertig procent snellere grafische rendering dan zijn voorganger en een speciale AI-engine voor de beste gameprestaties. Met maximaal 12 GB RAM profiteren gebruikers bovendien van een krachtigere game-ervaring en moeiteloos multitasken.

Net als de OnePlus 8-serie wordt de Nord geleverd met het vooraf geïnstalleerde OxygenOS 10.5, de nieuwste en tot nu toe snelste software van OnePlus. OxygenOS 10.5 is uitgerust met features als Dark Mode, Zen Mode en een complete serie aanpassingsopties waarmee gebruikers alle vrijheid krijgen om de smartphone eigen te maken: van icoonvormgeving tot vingerafdrukanimaties. Het besturingssysteem is ontworpen voor extreme snelheid en heeft bijna driehonderd krachtige software-optimalisaties die samen voorzien in de ultieme smartphone-ervaring.

Functies

De OnePlus Nord ondersteunt de Warp Charge 30T van OnePlus, dat ook deel uitmaakt van de flagshipproducten van het merk. Warp Charge 30T laadt de 4.115 mAh-batterij van de Nord binnen een halfuur op tot 70 procent. Ook als gebruikers tijdens het laden door hun social media scrollen of een intensieve game spelen. Bij ’s nachts opladen vermindert de Nord met behulp van machine learning de tijd dat deze 100 procent is opgeladen, waardoor de conditie van de batterij wordt verbeterd.

De Nord beschikt over de toonaangevende kwaliteiten die gebruikers van OnePlus gewend zijn en onderging dezelfde nauwgezette en uitgebreide laboratoriumtesten als alle andere OnePlus-producten.

Net als de flagship-apparaten van OnePlus ontvangt de Nord gedurende twee jaar software-updates en gedurende drie jaar beveiligingsupdates.

OnePlus Buds

Naast de OnePlus Nord, introduceert OnePlus ook zijn eerste true wireless oordopjes, de OnePlus Buds. Deze oordopjes zijn ontworpen voor audio van hoge kwaliteit en draadloze vrijheid, voor een meeslependere geluidservaring. De Buds zijn een perfecte balans tussen eenvoud en robuuste functionaliteit en zijn een betere keuze voor een verfijnde en probleemloze luisterervaring, tegen een betaalbare prijs.

Dankzij Warp Charge-technologie zijn de Buds in hun case in tien minuten op te laden voor een luistertijd van tien uur. Een volledige oplaadbeurt, gecombineerd met opladen via de case, levert een luistertijd van dertig uur op.

Met drie actieve microfoons per oordopje om omgevingsgeluid te verminderen, detecteren de Buds eenvoudig vocale frequenties en produceren ze heldere, duidelijke stemopnamen en telefoongesprekken. Naast de verbeterde 13,4 mm dynamische drivers zijn de Buds uitgerust met Bass Boost- en Dolby Atmos-ondersteuning. Samen zorgen deze features voor heldere vocals, een diepere bas en rijkere tonen – voor adembenemend geluid.

Dankzij de low latency pairingtechnologie zijn de oordopjes snel en eenvoudig te verbinden met smartphones, met name OnePlus-toestellen, en wisselen gebruikers eenvoudig tussen speakers en oordopjes.

De OnePlus Buds hebben een stijlvol en ergonomisch half in-ear design voor een groot draagcomfort gedurende de hele dag. Ook hebben de Buds een IPX4-waterbestendigheidsrating, wat wil zeggen dat ze bestand zijn tegen waterspetters. Hierdoor zijn de oordopjes zeer geschikt voor gebruik tijdens work-outs of hardloopsessies.

De Buds zijn voor €89 verkrijgbaar in drie kleuren: White, Gray en Nord Blue.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.