OnePlus gaat OnePlus 8 en 8 Pro op 14 april onthullen

Op dinsdag 14 april 2020 is het zover: dan introduceert OnePlus zijn meest recente productlijn, de OnePlus 8-serie. De introductie van de nieuwe smartphoneserie vindt plaats tijdens een online evenement dat toegankelijk is voor gebruikers over de hele wereld.

Onthulling OnePlus 8-serie

Na de introductie van het innovatieve 90 Hz Fluid AMOLED-display vorig jaar, tilt OnePlus zijn kenmerkende ‘soepele en gemakkelijke’ ervaring dit jaar naar een nog hoger niveau. Het merk komt met een volledige serie 5G-apparaten die beschikken over de meest heldere display en snelste prestaties tot nu toe.

In navolging van zijn filosofie van een ‘probleemloos’ ontwerp, focust OnePlus al vanaf het begin op het bieden van de meest snelle en gemakkelijke ervaring voor zijn gebruikers. Tijdens de introductie komt het merk met een nieuw display, met een refresh rate van 120 Hz en ontwikkeld om te voorzien in een nog betere kijkervaring. Dit display, in combinatie met een aantal andere nieuwe en interessante technologieën, tilt het vlaggenschip van OnePlus naar een nóg hoger niveau.

Pete Lau, oprichter en CEO van OnePlus: “Met de OnePlus 8-serie introduceren we met veel plezier onze krachtigste en mooiste smartphone-serie ooit. De serie beschikt over een combinatie van razendsnelle 5G-mogelijkheden, speciaal ontworpen displays met een supersnelle refresh rate en de krachtige prestaties die gebruikers van OnePlus gewend zijn. De OnePlus 8-serie biedt al onze gebruikers als het ware een probleemloze ervaring; zij verwachten niets anders dan de beste, meest complete smartphones van OnePlus. Wij letten op zelfs de kleinste details, want we streven er altijd naar om de beste gebruikerservaring te bieden met onze premium apparaten.”

De introductie van de OnePlus 8-serie vindt plaats tijdens een online evenement op 14 april 2020 om 17:00 uur. De livestream is te vinden via de officiële website van OnePlus en op YouTube.