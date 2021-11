OnePlus Black Friday 2021 – OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 en Nord CE met hoge kortingen

Google maakte onlangs bekend dat Android 3 miljard actieve gebruikers telt. Mocht je ook de overstap willen maken of je huidige Android-smartphone willen upgraden, dan is OnePlus een van de beste opties. De toestellen van de Chinese fabrikant bieden veel voor hun relatieve prijs en tijdens Black Friday zijn de prijzen nog scherper. Het goede nieuws is bovendien dat je niet tot vrijdag 26 november hoeft te wachten, want het evenement is bij OnePlus al vroegtijd van start gegaan.

OnePlus

Late we beginnen met het vlaggenschip: OnePlus 9 Pro. Dit model is te koop normaal te koop voor €899, maar tijdens Black Friday krijg je €120 korting met de code OP9PRO120BF. De reguliere OnePlus 9 wordt aangeboden voor €699, echter kun je profiteren van €80 korting met de code OP9BF80SEP. Daarnaast zijn de overige modellen, waaronder de Nord Series, ook verkrijgbaar met interessanten kortingen. Dit zijn alle deals in de OnePlus Store: