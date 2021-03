OnePlus 9 of OnePlus 9 Pro kopen? Alles wat je moet weten voor een pre-order

OnePlus heeft vandaag zijn meest geavanceerde flagshipsmartphones tot nu toe gepresenteerd: de OnePlus 9-serie. De smartphones uit de serie – de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro – zijn uitgerust met het hoogwaardige Hasselblad Camera for Mobile-systeem, nieuwe displays met een hoge ververssnelheid en een supersnelle wireless charging-technologie. Daarnaast introduceert OnePlus zijn eerste connected wearable voor de internationale markt: de OnePlus Watch. Deze smartwatch is uitgerust met meerdere features om je gezondheid en activiteiten bij te houden, een batterij die tot twee weken meegaat en een slank en stijlvol ontwerp.

De OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro zijn vanaf 23 maart 2021 verkrijgbaar via pre-order. De verkoop start om 16.30 uur via Belsimpel, Coolblue, T-Mobile, Tele2, Mobiel.nl en OnePlus.

De officiële verkoop gaat voor de OnePlus 9 Pro op 31 maart 2021 van start. De OnePlus 9 is vanaf 26 april 2021 verkrijgbaar.

De OnePlus 9 in Astral Black en Arctic Sky 8 GB + 128 GB heeft een adviesprijs van 699 euro.

De OnePlus 9 in Astral Black en Winter Mist 12 GB + 256 GB heeft een adviesprijs van 799 euro.

De OnePlus 9 Pro in Morning Mist, Pine Green en Stellar Black 8 GB + 128 GB heeft een adviesprijs van 899 euro.

De OnePlus 9 Pro in Morning Mist, Pine Green en Stellar Black 12 GB + 256 GB heeft een adviesprijs van 999 euro.

De OnePlus Warp Charge 50 Wireless Charger heeft een adviesprijs van 69,95 euro.

Pete Lau, oprichter, CEO en Chief Product Officer van OnePlus: “De OnePlus 9-serie is een belangrijke mijlpaal binnen de flagshipsmartphones van OnePlus. De nieuwe Hasselblad Camera for Mobile is ontworpen in samenwerking met Hasselblad en laat gebruikers hun mooiste momenten vastleggen met nauwkeurigere kleuren en premium beeldkwaliteit. Zowel de nieuwe OnePlus Watch als de OnePlus 9-serie biedt een optimale gebruikerservaring. Zelfs de kleinste details zijn onderscheidend en ondersteunen onze community met premium technologie.”

De OnePlus 9-serie maakt gebruik van OnePlus’ nieuwe kleurkalibratiestandaard – Natural Color Calibration with Hasselblad – om foto’s te voorzien van nauwkeurigere en levensechtere kleuren. Zowel het Hasselblad- als het OnePlus-R&D-team onderwierp deze nieuwe kleuroplossing aan een maandenlange strenge verificatie en uitgebreide finetuning. Daarnaast deelde een select groepje Hasselblad Ambassadors zijn professionele fotografie-ervaring en leverden zij waardevolle subjectieve feedback voor het creëren van een nog betere smartphonecamera-ervaring.

OnePlus 9 Pro

De 48-megapixel hoofdcamera van de OnePlus 9 Pro is uitgerust met een op maat gemaakte Sony IMX789-sensor met een 1/1,4”-sensor en toonaangevende technologieën als een 2×2 on-chip lens (OCL), 12-bit RAW, dual native ISO en DOL-HDR. Daarnaast biedt de camera snellere focussnelheden, vier keer zo veel kleurinformatie voor een grotere kleurnauwkeurigheid, scherpere foto’s bij dag- en nachtlicht en verminderde bewegingsonscherpte in video’s. Bovendien heeft de hoofdcamera 16 keer meer pixels dan de standaard 1080p voor video’s van hoge kwaliteit. De camera filmt in 4K 120 fps, voor meer creatieve mogelijkheden bij het filmen en editen. DOL-HRD zorgt ervoor dat je het onderwerp altijd goed in beeld krijgt, ook bij tegenlicht.

De OnePlus 9 Pro’s 50-megapixel groothoeklens maakt gebruik van een 1/1,56” Sony IMX766-sensor, die zorgt voor een betere beeldkwaliteit en minder ruis. De Freeform Lens is op zo’n manier gebogen dat hij het binnenkomende licht corrigeert en zo het percentage vervorming aan de rand van foto’s terugbrengt naar circa 1 procent. Met de groothoekcamera leg je macrofoto’s vast in hoge kwaliteit en zorg je zelfs tot op 4 centimeter afstand van je onderwerp voor voldoende scherpte.

De 8-megapixel telelens biedt 3,3x (77 millimeter) zoom met OIS om onscherpte te verminderen en maximaal 30x digitale zoom. Daarnaast creëer je met een speciale monochroomcamera en de hoofdcamera detail en lagen in zwart-witfoto’s. De nieuw tilt-shiftfunctie bootst daarnaast het speciale miniatuureffect na van een tilt-shift-lens – voor creatievere foto’s.

De nieuwe Hasselblad Pro Mode biedt zeer nauwkeurige en natuurlijke kleuren voor een solide nabewerkingsbasis. De Pro Mode heeft een nieuwe gebruikersinterface gekregen die is gebaseerd op de beeldbewerkingssoftware van Hasselblad zelf, en voorziet professionele gebruikers van een unieke Hasselblad-look-and-feel. Pro Mode biedt daarnaast alle mogelijkheden om foto’s te finetunen door onder meer de ISO, focus, belichtingstijd en witbalans aan te passen. Daarnaast kunnen gebruikers schieten in 12-bit RAW-format voor 64 keer meer kleur dan in 10-bit RAW, het format waar smartphones doorgaans mee zijn uitgerust.

De Fluid Display 2.0 van de OnePlus 9 Pro beschikt over een nieuwe generatie geavanceerde mobiele-displaytechnologie. De display integreert Low-Temperature Polycrystalline Oxide-technologie (LTPO) en een bliksemsnelle touch-resonse voor gamen. Dankzij de LTPO-technologie past de display de verversingssnelheid automatisch aan van 120 Hz naar 1 Hz op basis van het gebruikersscenario, voor een lager energieverbruik. Daarnaast biedt Hyper Touch-technologie je een snellere reactietijd bij het spelen van bepaalde games door de synchronisatiesnelheid tussen de processor en display te verhogen naar 360 Hz.

De OnePlus 9 Pro-display kreeg een A+-beoordeling van DisplayMate en biedt QHD+, tot 1.300 nits aan piekhelderheid, 10-bit kleurdiepte, HDR10+, MEMC, automatische kleurtemperatuuraanpassing, een omgevingslichtsensor aan de voor- en achterkant en meer.

Het Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobiele platform met 5G-connectiviteit biedt hoge snelheden en krachtige ondersteuning. Met een 25 procent snellere CPU-performance, 35 procent snellere graphics rendering en de nieuwe 5 nm-verwerkingstechnologie, voorziet het mobiele platform in flinke energiebesparing en daardoor gaat de batterij langer mee.

De 5G-connectiviteit wordt ondersteund door het volledig geïntegreerde X60 5G Modem RF System. De X60 is ’s werelds eerste 5 nm baseband-architectuur die snellere, low-latency 5G mobiele snelheden levert door gebruik te maken van 5G-carrier-aggregatie binnen FDD en TDD. Bovendien verlaagt de X60 energieverbruik en hitteproductie, voor een betere performance en langere batterijduur van de OnePlus 9 Pro. De OnePlus 9 Pro is uitgerust met zowel LPDDR5 RAM- als UFS 3.1-opslag.

Warp Charge 65T bedraad opladen zorgt voor een volle batterij in slechts 29 minuten. Dat is mogelijk dankzij een batterij van 4.500 mAh met verbeterd dual-cell ontwerp om interne weerstand en hitteproductie tijdens het opladen te verlagen. Hierdoor kan de OnePlus 9 Pro voor langere tijd opladen met een hogere output.

Warp Charge 50 Wireless is de snelste technologie voor draadloos opladen van OnePlus tot nu toe – en een van de snelste oplossingen in de branche. De oplossing zorgt in slechts 43 minuten voor een volle batterij. De nieuwe draadloze oplader is uitgerust met twee laadspoelen, zodat de OnePlus 9 Pro zowel horizontaal als verticaal even snel oplaadt.

Net als de andere smartphones van OnePlus, heeft de OnePlus 9 Pro een optimaal ontwerp met een geïntegreerde en stijlvolle look and feel. Het aluminium frame is slechts 2,2 millimeter dik. Hiermee is het toestel in perfecte balans en ligt het ook bij langdurig gebruik prettig in de hand. De gebogen display van de OnePlus 9 Pro is nauwkeurig geoptimaliseerd om verkleuring en onbedoelde aanrakingen te minimaliseren.

De OnePlus 9 Pro is verkrijgbaar in drie op de natuur geïnspireerde kleuren: Morning Mist, Pine Green en Stellar Black. Daarnaast heeft het toestel een IP 68-beoordeling voor water- en stofbestendigheid.

OnePlus 9

Hasselblad Camera for Mobile op de OnePlus 9 maakt gebruik van dezelfde geavanceerde kleurstandaarden als de OnePlus 9 Pro – Natural Color Calibration with Hasselblad. Dankzij het triple-camerasysteem leg je prachtige beelden vast met levensechte kleuren – voor een professionele fotografie-ervaring.

De OnePlus 9 is uitgerust met veel van dezelfde camerafuncties als de OnePlus 9 Pro. Zo beschikt het toestel over een 50-megapixel groothoekcamera, inclusief 1/1,56” IMX766-sensor en unieke gebogen Freeform Lens. Dankzij zijn op maat gemaakte 1/1,43” Sony IMX689-sensor, 2×2 OCL, 12-bit RAW, dual native ISO en 3-HDR voorziet ook de 48-megapixel hoofdcamera in uitstekende imaging-mogelijkheden. En ook met de OnePlus 9 creëer je met een speciale monochroomcamera en de hoofdcamera detail en lagen in zwart-witfoto’s.

De 120 Hz Fluid Display van de OnePlus 9 biedt een meeslepende kijkervaring. De smartphone maakt gebruik van dezelfde top-notch flat display als de OnePlus 8T, die een A+-beoordeling ontving van DisplayMate. De 6,55” Fluid Display is uitgerust met een 120 Hz AMOLED-paneel met toonaangevende kleurnauwkeurigheid en verbeterde automatische helderheidcontrole met 8.192 helderheidsniveaus.

De helderheid van de OnePlus 9-display gaat tot 1.100 nits met HDR10+certificering en verbetert je ervaring als je HDR-video’s bekijkt. Ook beschikt de display over twee omgevingslichtsensoren. Bovendien past Comfort Tone de kleurtemperatuur van de display aan op basis van je omgeving, voor een prettigere leeservaring.

De 4.500 mAh-batterij van het toestel heeft een verbeterd dual-cell ontwerp en laadt binnen 29 minuten op tot 100 procent. De OnePlus 9 ondersteunt ook tot 15 watt Qi wireless charging, voor nog meer gemak.

De OnePlus 9 heeft aan de achterkant een gebogen ontwerp en weegt bijna niets, waardoor het toestel prettig in de hand ligt. De smartphone is verkrijgbaar in drie op de natuur geïnspireerde kleuren: Winter Mist, Arctic Sky en Astral Black.

OxygenOS 11 is in samenwerking met de OnePlus-community ontworpen en voorziet de OnePlus 9-serie van snelheid, een soepele ervaring en personalisatiemogelijkheden. Samen zorgen die kenmerken voor de meest intuïtieve en efficiënte Android-ervaring en een eenvoudig, maar toch opvallend design dat de bediening nog eenvoudiger maakt. Met de nieuwe Turbo Boost 3.0-geheugenoptimalisatie kan je 25 procent meer apps op de achtergrond open laten staan dan voorheen.

OnePlus-toestellen zijn ontworpen om een hoge frame rate te ondersteunen. Pro Gaming Mode ontsluit de kracht van de CPU en GPU van de OnePlus 9-serie en blokkeert notificaties van apps, telefoontjes en andere afleidingen, zodat je helemaal kan opgaan in je favoriete mobiele games. Een verbeterd vijflaags koelsysteem dat rekening houdt met zware games, OnePlus Cool Play, zorgt tijdens een intensieve gamesessie voor voldoende hitteafvoer.