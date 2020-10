OnePlus 8T kopen? Alles wat je moet weten voor een pre-order

OnePlus heeft vandaag de OnePlus 8T officieel aangekondigd. Het toestel is voorzien van een nieuw gekalibreerd 120 Hz oled-paneel en de snelste oplader ooit van het bedrijf: Warp Charge 65. De OnePlus 8T is per direct beschikbaar voor pre-order bij Belsimpel, Coolblue, T-Mobile en Amazon. Op 20 oktober worden de toestellen uitgeleverd.

OnePlus 8T

Pete Lau, oprichter en CEO van OnePlus: “Met de OnePlus 8T bieden we pro-functies voor nog meer gebruikers van ons flagship-smartphoneportfolio. Met een toonaangevend 120 Hz Fluid AMOLED-display, onze geüpgradede 65W snellaadtechnologie en frisse, gedurfde software in OxygenOS 11, biedt de OnePlus 8T een indrukwekkend pakket aan krachtige hardware en soepele software.”

Warp Charge 65

Warp Charge 65 is de meest geavanceerde van OnePlus; na een oplaadbeurt van slechts 15 minuten gaat het toestel een hele dag mee. Het maakt gebruik van twin-batterijlaadtechnologie om zo weer snel op de totale capaciteit van 4500 mAh te zitten. Bij normaal gebruik duurt dit slechts 39 minuten – ’s nachts opladen is dus niet meer nodig. De OnePlus 8T is uitgerust met twaalf temperatuursensoren en een extra versleutelingschip in de oplader en kabel, om de laadtemperatuur bij een piekvermogen van 65 W op een comfortabel niveau te houden.

Verversingssnelheid van 120 Hz

Het 120 Hz oled-scherm van de OnePlus 8T is het eerste platte 120 Hz-display ooit met een A+-waardering van DisplayMate. Elke swipe of scroll over het scherm levert vloeiende beelden op. Met een Just Noticeable Color Difference (JNCD) van ongeveer 0,3 heeft de OnePlus 8T de hoogste kleurnauwkeurigheid in de smartphonebranche. Het flexibele FHD+ 2,5D-display heeft bovendien een piekhelderheid tot wel 1100 nits, zodat beelden ook in fel zonlicht goed zichtbaar blijven. Daarnaast beschikt het toestel over 8.192 helderheidsniveaus waardoor de overgang tussen verschillende gradaties van helderheid natuurlijk aanvoelt.

Snapdragon 865 met 5G

De OnePlus 8T wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865-soc met een Snapdragon X55 5G-modem. De krachtige chip wordt verder aangevuld met dual-mode NSA + SA 5G en Wi-Fi 6-ondersteuning voor snellere en betrouwbaardere datasnelheden. Met tot 256 GB aan UFS 3.1 flashopslag levert de OnePlus 8T snellere en stabielere lees- en schrijfprestaties. De hardware maakt het mogelijk om 4K-video’s soepeler op te nemen en af te spelen met minder batterijverbruik, zodat gebruikers kunnen profiteren van 5G-netwerksnelheden om HD-video’s te streamen of veeleisende games te spelen terwijl ze onderweg zijn.

Geavanceerd camerasysteem

De OnePlus 8T is voorzien van een nieuw camerasysteem. Het quad-camerasysteem bestaat uit een 48 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 16 megapixel-ultragroothoeklens en speciale macro- en monochrome lenzen, zodat gebruikers onderweg kunnen genieten van fotografie op studioniveau. De ultragroothoeklens van 123 graden op de OnePlus 8T biedt een nieuw perspectief voor het maken van foto’s, zodat gebruikers uitgestrekte landschappen, weidse architectuur en andere groothoekonderwerpen in vol ornaat kunnen vastleggen. De lens levert heldere opnamen onder verschillende lichtomstandigheden – zelfs in het donker dankzij de verbeterde Nightscape-modus.

De veelzijdige camera van de OnePlus 8T heeft zelfs met actiemomenten geen enkele moeite dankzij de geavanceerde videostabilisatiesoftware. De nieuwe Video Portrait-modus produceert levendige clips met een natuurlijk bokeh-effect op basis van verbeterde AI, het nauwkeurig detecteren en analyseren van personen en het vervagen van de achtergrond.

Ontwerp

De OnePlus 8T is verkrijgbaar in twee nieuwe kleuren: Aquamarine Green en Lunar Silver. De Aquamarine Green-versie maakt gebruik van diffuse reflectie, een vorm van lichtrefractie die het licht verstrooit in een breed scala aan hoeken en richtingen, en die zorgt voor een schoon, glanzend oppervlak dat aanzienlijk minder vingerafdrukken achterlaat op de glanzende glazen achterkant. De nieuwe Lunar Silver-variant combineert de nieuwste ontwikkeling van OnePlus’ premium matglas met een grijstint.

OxygenOS 11

De OnePlus 8T is niet alleen het eerste OnePlus-toestel dat standaard draait op de laatste versie van OxygenOS 11, het besturingssysteem van OnePlus – het is ook de eerste wereldwijde, niet door Google geproduceerde Android 11-smartphone. OxygenOS 11 zorgt voor een heel nieuwe OnePlus software-ervaring met een verbeterde layout, gedurfd design en nuttige functies die bediening met één hand makkelijker en intuïtiever maken.

OxygenOS 11 beschikt ook over een groot aantal nieuwe geoptimaliseerde animaties en gebaren, en talrijke aanpassingen om aan persoonlijke voorkeuren te voldoen, zoals elf nieuwe Always On Display-klokopties, verbeterde éénhandige gebaarbediening en Zen-modus 2.0. De cleane look en feel laat gebruikers hun dagelijkse taken stroomlijnen, de efficiency verbeteren en genieten van een beter afgestemde, persoonlijke gebruikerservaring.