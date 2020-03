‘OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden in april gepresenteerd’

OnePlus is inmiddels een bekende naam op de smartphonemarkt en dit jaar komt het bedrijf alweer met de OnePlus 8-serie. Volgens TechRadar hoeven we niet meer lang te wachten op de nieuwe modellen, want volgens een bron die bekend is met de plannen van het bedrijf wordt de OnePlus 8-serie in de tweede week van april onthuld. Het is vermoedelijk wel verstandig om dit gerucht voorlopig met een flinke korrel zout te nemen, want de bron wist geen verdere details over de nieuwe toestellen te onthullen.

OnePlus 8

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat er in 2020 drie nieuwe modellen verschijnen: OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Telecominsider OnLeaks deelde eerder al enkele renders van de OnePlus 8 Lite met een nieuw ontwerp, een 6,4-inch scherm en een opening in het scherm voor de selfiecamera. Verder zien we op de beelden drie camera’s, vermoedelijk een primaire camera, een ultrabrede lens en een ToF-dieptesensor. Onder de motorkap zou de MediaTek Dimensity 1000-soc zijn te vinden om de kosten laag te houden.

De OnePlus 8 zou een groter 6,6-inch scherm krijgen met licht gekromde schermranden en eveneens een kleine opening voor de selfiecamera. De resolutie van het scherm zou nog steeds Full HD+ zijn met een hogere verversingssnelheid van 120Hz. Aan de achterkant zien we een primaire camera met hoge resolutie, geflankeerd door een ultrawide- en een telefotolens.

Het duurste model in de serie wordt de OnePlus 8 Pro met een nog groter scherm (QHD+) en een verversingssnelheid van 120Hz. Net als de OnePlus 8 wordt dit model aangedreven door de Snapdragon 865-chipset, vermoedelijk met 5G-ondersteuning. Het toestel zal over vier camera’s beschikken, waarbij een ToF-sensor wordt toegevoegd aan de primaire, ultrawide en telefoto-combinatie. Ten slotte gaan er geruchten dat de nieuwe toestellen waterdicht zijn met een IP-rating en dat ze draadloos opladen zullen ondersteunen.