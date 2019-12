OnePlus 7T Pro nu beschikbaar voor slechts 539 euro bij Bol.com

OnePlus bracht eerder dit jaar de OnePlus 7T Pro op de markt voor 759 euro, maar het vlaggenschip is nu in de aanbieding bij Bol.com voor slechts €539,99. Het gaat om het model met 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

OnePlus 7T Pro

OnePlus voegt de OnePlus 7T Pro toe aan zijn premium collectie smartphones. Het nieuwe toestel draait op het besturingssysteem OxygenOS 10.0 en biedt een snellere en soepelere ervaring dan ooit te voren.

90Hz Fluid-display

OnePlus introduceerde als eerste smartphonefabrikant het 90Hz Fluid-display, die nu ook op de OnePlus 7T Pro aanwezig is. Het edge-to-edge-display van de nieuwe smartphone biedt een naadloze kijkervaring en resulteert in een luxueuze look and feel. Of je nu over het internet surft of door foto’s scrolt: elke aanraking is vloeiend dankzij het supergevoelige 90Hz-display. Daarnaast zorgt de QHD+-resolutie – met een indrukwekkende 3120×1440 resolutie van 516 pixels per inch – voor een ongelooflijke helderheid.

Drievoudige camera’s

Met het krachtige, drievoudige camerasysteem van de OnePlus 7T Pro is het net of je een complete fotostudio in handen hebt. Dankzij UltraShot, de camerasoftware van OnePlus, leg je dramatische zonsondergangen en adembenemende landschappen op ongeëvenaarde wijze vast. De software maakt indrukwekkende portretten mogelijk en presteert ook goed bij weinig licht. Kleine voorwerpen breng je dankzij de nieuwe macro-modus groots in beeld. En dankzij de geavanceerde hybride beeldstabilisator – waarbij OIS- en EIS-technologieën worden gecombineerd – creëer je zonder moeite scherpe en vloeiende video’s.

De volgende stap in snelle en soepele prestaties

Een nieuw OnePlus-flagship-model zou niet compleet zijn zonder verbeterde prestaties en oplaadcapaciteiten. Die verbeterde prestaties worden mogelijk gemaakt door de Qualcomm® Snapdragon™ 855 Plus-processor, met 15 procent snellere grafische rendering en hogere verwerkingssnelheden. Gecombineerd met de supersnelle UFS 3.0-opslag tilt de OnePlus 7T Pro de ‘fast and smooth’-ervaring naar een nóg hoger niveau.

Ook de nieuwste snellaadtechnologie van OnePlus, Warp Charge 30T, is terug te vinden op de OnePlus 7T Pro. Het resultaat? 23 procent sneller laden dan Warp Charge 30 en een smartphone die binnen een half uur tijd is opgeladen tot 68 procent. Bovendien houdt de technologie het toestel koel, zelfs wanneer je tijdens het laden een zware game speelt.