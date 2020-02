‘Nieuwe iPads, Apple Watch Series 6-modellen, iMacs en AirPods Pro Lite verschijnen in komende maanden’

Apple werkt volgens DigiTimes aan verschillende nieuwe producten, waaronder de zogenaamde AirPods Pro Lite. Bronnen binnen de Taiwanese toeleveringsketen van Apple zouden hebben aangegeven dat de volgende generatie iPad-, Apple Watch- en iMac-modellen in de komende maanden zullen worden geüpdatet. Dat is opmerkelijk, omdat de iPad en Apple Watch doorgaans pas in september of oktober worden vernieuwd.

Afgezien van een vermelding van de AirPods Pro Lite worden er geen details naar buiten gebracht over de draadloze oordopjes. Hoe serieus we het gerucht moeten nemen is moeilijk in te schatten, want de AirPods Pro zijn nog maar sinds oktober 2019 beschikbaar. Bovendien zit er slechts een klein verschil tussen de prijs van de tweede generatie AirPods met een draadloze oplaadcase en de AirPods Pro, waardoor een Lite-versie moeilijk lijkt te passen in de bestaande line-up van Apple.

DigiTimes schrijft daarnaast dat Apple momenteel kijkt naar mogelijkheden om zijn toeleveringsketen geografisch te diversifiëren te midden van de aanhoudende coronavirus-epidemie die de productie in China aanzienlijk heeft beïnvloed.

“Apple, die partnerschappen onderhoudt met toeleveringsketens in zowel Taiwan als China, kan zijn Taiwanese partners mogelijk meer iPad-‌, ‌Apple Watch-‌, AirPod Pro Lite- en ‌iMac‌-apparaten laten produceren, omdat de epidemie het risico op bevoorradings- en leveringstekorten heeft verhoogd bij leveranciers in China, aldus de bronnen.”