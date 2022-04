‘iOS 16-update bevat vernieuwde notificaties en meer gezondheidsfuncties, geen nieuwe interface’

Op 6 juni gaat Apple tijdens WWDC 2022 ‌iOS 16‌, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 en tvOS 16 onthullen, maar de eerste informatie over het nieuwe besturingssysteem voor iPhones suggereert dat er geen grote veranderingen in aantocht zijn. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman krijgt iOS 16, codenaam Sydney, significante verbeteringen voor notificaties en nieuwe functies voor het bijhouden van de gezondheid. De interface zal daarentegen grotendeels ongewijzigd blijven.

Veranderingen iOS 16

“Wat iOS betreft, verwacht ik over de hele linie een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder een update van de notificaties en nieuwe functies voor het bijhouden van de gezondheid”, aldus Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief. “Ik verwacht geen compleet nieuw ontwerp van de iOS-interface, ook al is die niet veel veranderd sinds iOS 7, bijna tien jaar geleden. Maar misschien komt er wel een nieuwe multitasking-interface voor iPadOS.”

Gurman bevestigde in zijn nieuwsbrief nogmaals dat Apple later dit jaar met een aantal nieuws Macs komt. Het zou gaan om een een nieuw ontworpen MacBook Air, een vernieuwde 13-inch MacBook Pro, een vernieuwde 24-inch iMac en een nieuwe Mac mini.