Microsoft Surface Duo in het wild gespot

Microsoft onthulde in oktober vorig jaar de Surface Duo als zijn nieuwste smartphone. De smartphone draait op Android en is voorzien van twee schermen in tegenstelling tot een enkel vouwbaar scherm, zoals de Galaxy Fold van Samsung. Een emulator demonstreerde onlangs hoe de software zal werken op de Surface Duo, echter is het toestel nu ook in het wild gespot.

Surface Duo

De video is opgenomen in Vancouver en we vermoeden dat het toestel wordt gebruikt door een medewerker van Microsoft. De hardware lijkt identiek te zijn aan de Surface Duo die Microsoft vorig jaar presenteerde, hoewel er wordt gespeculeerd dat er aan de voorzijde een flitser zou zijn toegevoegd. In de video krijg we te zien hoe Android zich aanpast wanneer je een enkel scherm of beide schermen naast elkaar gebruikt. De gebruiker speelt onder andere een game op de Surface Duo op een enkel scherm en keert daarna terug naar Outlook voor Android. Het gaat hier nog steeds om vroege software, iets wat overduidelijk blijkt uit de animaties.

Er wordt ook kort ingegaan op hoe apps beide schermen kunnen omspannen in wat Microsoft de ‘extended canvas’-modus noemt. In deze modus wordt een enkele app uitgespreid over twee schermen. Dit is niet de standaardinstelling en gebruikers moeten hier specifiek voor kiezen. Standaard worden apps op elk scherm afzonderlijk geopend.

Er is nog veel over de Surface Duo dat we niet weten. De prototypes werden aangedreven door het Snapdragon 855-soc van Qualcomm, maar het eindproduct wordt pas eind 2020 verwacht. Het ligt daardoor voor de hand dat er zal worden gekozen voor een nieuwere chip, zoals de Snapdragon 865. De Surface Duo is voorzien van twee 4:3-schermen van 115 x 85 mm met diagonaal van 5,6-inch. Die vouwen uit tot een scherm van 115 x 170 mm met een diagonaal van 8,3-inch.

Microsoft is van plan de Surface Duo formeel aan te kondigen tijdens het Surface Event van oktober.