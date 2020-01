MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie aangekondigd: vanaf donderdag 23 januari 2020

Een officiële aankondiging is er nog niet, maar we kunnen inmiddels bevestigen dat de BTW-actie van de MediaMarkt in 2020 weer terugkeert. De MediaMarkt kreeg in 2018 veel kritiek te verduren – in veel gevallen onterecht – vanwege het ‘verhogen’ van de prijzen en schrapte daarom vorig jaar de actie. Dit jaar kunnen consumenten weer profiteren van heel veel scherpe aanbiedingen, want de MediaMarkt heeft verklapt dat de BTW-actie op donderdag 23 januari 2020 van start gaat.

Update: MediaMarkt heeft de BTW Weg Ermee-actie nu ook officieel aangekondigd.

→ Bezoek hier de BTW-pagina van de MediaMarkt

MediaMarkt BTW-actie 2020

Het aanbod tijdens de MediaMarkt BTW-actie zal geldig zijn voor alle winkels en de webshop. Welke producten en merken deelnamen aan de actie is nog onbekend en zal pas voor de actie bekend worden gemaakt. In 2018 werden onder andere games, films, muziek, consoles, software en producten van Apple uitgesloten van de actie.

Tijdens de BTW-actie ontvang je overigens geen 21%, maar 17,36% korting. Koop je een nieuwe laptop voor 1210 euro, dan vermenigvuldigt de Media Markt dit met 100 en deze uitkomst wordt gedeeld door 121, waardoor je op een bedrag uitkomt van 1.000 euro en een korting van 210 euro (17,36% korting). Bovendien betaal je nog steeds btw.