Livestream It’s Glowtime: presentatie iPhone 16 (Pro) en Apple Watch Series 10

Vandaag, op 9 september 2024, staat het langverwachte “It’s Glowtime”-evenement van Apple op de agenda. Tijdens de presentatie wordt verwacht dat Apple de iPhone 16, iPhone 16 Pro en de Apple Watch Series 10 zal onthullen. De hele presentatie is via een livestream te volgen.

Livestream presentatie iPhone 16 (Pro)

Wat mogen we verwachten van de livestream? Apple zal naar verwachting verschillende nieuwe producten introduceren, waaronder de iPhone 16, iPhone 16 Pro en de Apple Watch Series 10. De meeste aandacht zal echter waarschijnlijk uitgaan naar de iPhone 16, waarover speculaties rondgaan over grotere schermen, een speciale Capture-knop en verbeterde camera’s.

Verder zal Apple bekendmaken wanneer iOS 18 wordt uitgebracht voor een groot aantal iPhone-modellen. Deze nieuwe versie introduceert verschillende veranderingen, zoals generatieve AI-functies (Apple Intelligence), een vernieuwd homescreen met onder andere kleurfilters, een nieuwe Wachtwoorden-app en opties voor privacybeheer.

Het Apple-event wordt gehouden in het Steve Jobs Theater op het hoofdkantoor van het bedrijf. Direct na de presentatie krijgen geselecteerde mediapartners de kans om de nieuwste Apple-producten kort te testen. Het volledige evenement is live te volgen op vrijwel elk apparaat via een livestream, zodat je niets hoeft te missen. De livestream start op maandag 9 september 2024 om 19:00 uur Nederlandse tijd.