‘Kleinere accu’s voor iPhone 12 (Max) en iPhone 12 Pro (Max)’

MySparePrice heeft de certificeringen gezien van drie nieuwe Apple-accu’s die mogelijk bedoeld zijn voor de komende iPhone 12-serie. Het opvallendste aan de ontdekking is dat de capaciteit van de accu’s kleiner is in vergelijking met de huidige iPhone 11-serie. De accu’s worden geïdentificeerd met de modelnummers A2471, A2431 en A2466 en werden gepubliceerd op Safety Korea, China’s 3C en het Deense agentschap UL Demko.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro

De verwachting is dat Apple later in 2020 vier nieuwe iPhones gaat introduceren. Het zou gaan om een 5,4-inch iPhone 12, een 6,1-inch iPhone 12 Max, een 6,1-inch iPhone 12 Pro en een 6,7-inch iPhone 12 Pro Max. MySmartPrice heeft de verschillende capaciteiten geïnterpreteerd als behorend tot de volgende ‌iPhone 12‌-modellen (ervan uitgaande dat de hogere ‌iPhone 12‌ Max en ‌iPhone 12‌ Pro dezelfde batterij delen):

‌iPhone 12‌ (5,4-inch) – A2471 – 2.227 mAh

‌iPhone 12‌ Max (6,1-inch) – A2431 – 2.775 mAh

‌iPhone 12‌ Pro (6,1-inch) – A2431 – 2.775 mAh

‌iPhone 12‌ Pro Max (6,7-inch) – A2466 – 3.687 mAh

Apple introduceerde vorig jaar accu’s met meer capaciteit, echter heeft dat ook geresulteerd in een hoger gewicht van de toestellen. De ‌iPhone 11 Pro‌ heeft een 3.046 mAh-accu, een stijging ten opzichte van de 2.658 mAh-accu in de iPhone XS, terwijl de iPhone 11 Pro Max een 3.969 mAh-batterij heeft, een stijging ten opzichte van de 3.174 mAh-batterij in de ‌iPhone XS‌ Max. Een accu met minder capaciteit hoeft overigens niet te resulteren in een kortere accuduur, want efficiëntere componenten kunnen dit compenseren.

De vier nieuwe iPhones worden naar verluidt voorzien van oled-schermen, 5G-modems, een nieuw ontwerp met een iPhone 4-achtig metalen frame en de duurdere iPhone 12-modellen zouden een Lidar-sensor krijgen voor een verbeterde augmented reality-ervaring.

