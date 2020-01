iPhone Xs, Apple Watch Series 5 en iPad (2019) voor laagste prijzen online

Er is een nieuwe Dagdeal bij Bol.com van start gegaan waarbij de iPhone Xs, iPad en Apple Watch Series 5 voor de laagste prijzen online worden aangeboden. Alleen vandaag, woensdag 8 januari, zijn er allerlei Apple-apparaten in de aanbieding bij Bol.com. De kortingen zijn niet enorm, echter zijn de producten van het populaire merk doorgaans nooit afgeprijsd waardoor dit toch goede mogelijkheid is om wat geld te besparen.

Tijdens het evenement is de iPhone Xs voor €669 beschikbaar (elders vanaf €699), de Apple Watch Series 5 (44mm) wordt voor €454 aangeboden (elders vanaf €479) en het instapmodel iPad (2019) heeft een prijskaartje van €335 (elders vanaf €344). Het volledige overzicht van alle smartphone en tablet deals kan op deze pagina worden bekeken. Er wordt een op is op-principe gehanteerd en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten met het nemen van een beslissing.