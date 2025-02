Apple gaat iPhone SE 4 deze week onthullen: alles wat je moet weten

Apple staat op het punt de vierde generatie van de iPhone SE 4 te introduceren. Volgens Bloomberg’s Mark Gurman zal de aankondiging op 11 februari 2025 plaatsvinden via een persbericht op de Apple-website.

iPhone SE 4

De vierde generatie nieuwe iPhone SE krijgt een ontwerp gebaseerd op de iPhone 14. Het toestel zal beschikken over een 6,1-inch oled-scherm, een actieknop, Face ID, een enkele 48-megapixelcamera en Apple’s eerste eigen 5G-modem. Daarnaast is het apparaat uitgerust met de A18-soc en 8GB RAM. Verder ondersteunt de smartphone Apple Intelligence, het AI-platform van het bedrijf.

De huidige iPhone SE, uitgebracht in 2022, heeft een ontwerp gebaseerd op de iPhone 8 met dikke bezels, een fysieke homeknop en een Lightning-poort. Met de iPhone SE 4 worden deze verouderde technlogieen vervangen. De overstap naar usb-c maakt het toestel tevens compatibel met Europese regelgeving, waardoor het opnieuw verkrijgbaar wordt in de EU.

Prijs en beschikbaarheid

Hoewel Apple de prijs nog niet heeft bevestigd, wordt verwacht dat de iPhone SE 4 rond de $499 (~€599) zal kosten, een stijging ten opzichte van het huidige model van $429 (€529). Deze prijs positioneert het toestel competitief binnen het segment van midrange smartphones. Voorraadniveaus van de huidige SE-modellen zijn gedaald in Apple-winkels en online. Sommige configuraties zijn in de Verenigde Staten pas vanaf maart beschikbaar. Dit wijst doorgaans op de komst van een nieuw model. In Nederland wordt de iPhone SE momenteel niet meer door Apple verkocht.

Apple hoopt met de iPhone SE 4 nieuwe groei te realiseren in markten waar prijsbewuste consumenten actief zijn. Met goede specificaties en een relatief betaalbare prijs kan het toestel aantrekkelijk zijn in opkomende markten zoals India en delen van Azië. Naast de iPhone SE 4 worden deze week ook de PowerBeats Pro 2 verwacht. De nieuwe oordopjes worden de allereerste van Apple met een ingebouwde hartslagmeter. Dit is een functie die het bedrijf uiteindelijk ook naar de AirPods wil brengen. Nieuwe versies van de MacBook Air en iPad Air zullen ook binnenkort worden gepresenteerd en uitgebracht.