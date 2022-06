iPhone en andere elektronische apparaten moeten verplicht usb-c-aansluiting adopteren

Het einde van de iPhone met Lightning-connector is in zicht, want de EU-raad en het Europarlement hebben op dinsdag een akkoord bereikt dat alle nieuwe smartphones, tablets en camera’s moeten beschikken over een usb-c-aansluiting. De wet moet volgens het Europees Parlement in de herfst van 2024 ingaan. Na de zomer moet het voorstel nog formeel worden goedgekeurd, echter is dat doorgaans niet meer dan een formaliteit.

Einde van Lightning-poort

Volgens de nieuwe regels hebben consumenten niet langer een ander oplaadapparaat en een andere kabel nodig telkens wanneer zij een nieuw apparaat kopen en kunnen zij één oplader gebruiken voor al hun kleine en middelgrote draagbare elektronische apparaten. Mobiele telefoons, tablets, e-readers, oordopjes, digitale camera’s, koptelefoons en headsets, draagbare spelconsoles en draagbare luidsprekers die via een kabel kunnen worden opgeladen, zullen ongeacht de fabrikant moeten worden uitgerust met een usb-c-poort. Laptops zullen ook binnen 40 maanden na de inwerkingtreding aan de eisen moeten zijn aangepast.

Veel apparaten maken tegenwoordig al gebruik van een usb-c-poort, maar Apple is nog een van de weinige grote fabrikanten die op de iPhone en enkele andere producten vast is blijven houden aan zijn eigen Lightning-aansluiting. De iPads van Apple zijn inmiddels wel uitgerust met een usb-c-aansluiting.

In de wet staat ook beschreven dat de laadsnelheden door apparaten die snelladen ondersteunen ook geharmoniseerd moeten worden, zodat gebruikers hun apparaten met dezelfde snelheid kunnen opladen met elke compatibele lader. Deze nieuwe verplichtingen zullen leiden tot meer hergebruik van opladers en zullen consumenten helpen tot 250 miljoen euro per jaar te besparen op de onnodige aankoop van opladers. Geschat wordt dat afgedankte en ongebruikte opladers jaarlijks goed zijn voor ongeveer 11.000 ton aan e-afval.