iPhone 17-serie krijgt mogelijk Pro- en Slim-model

De bekende leaker Ice Universe heeft op het Chinese Weibo details gedeeld over de specificaties van de iPhone 17- en iPhone 17 Pro-serie. Apple zou andere van plan zijn om het Plus-model te schrappen en te vervangen door een geheel nieuwe iPhone 17 Slim.

iPhone 17, Pro en Slim

Volgens de laatste geruchten zal Apple in 2025 stoppen met het Plus-model van de reguliere iPhone. In plaats daarvan zou Apple van plan zijn om de iPhone 17 Slim uit te brengen, dat boven de iPhone 17 Pro Max in de line-up komt te staan als een nog geavanceerdere optie. De volgende toestellen worden in de tweede helft van 2025 verwacht:

iPhone 17: 6,27-inch LTPO-scherm ($799)

6,27-inch LTPO-scherm ($799) iPhone 17 Pro: 6,27-inch LTPO-scherm ($1,099)

6,27-inch LTPO-scherm ($1,099) iPhone 17 Pro Max: 6,86-inch LTPO-scherm ($1,199)

6,86-inch LTPO-scherm ($1,199) iPhone 17 Slim: 6,65-inch LTPO-scherm ($1,299)

Opvallend is dat alle vier de iPhone 17-modellen blijkbaar worden uitgerust met LTPO-schermen zullen hebben, waarmee ProMotion voor een variabele verversingssnelheid tot 120Hz mogelijk wordt. Tot nu toe waren ProMotion-schermen exclusief voor de toestellen in de Pro-lijn, maar het lijkt erop dat de technologie ook naar de iPhone 17 komt.

iPhone 17 Slim

De iPhone 17 Slim wordt naar verluidt het nieuwe vlaggenschip van Apple met een prijskaartje van ongeveer $1,299, waarmee het het duurste iPhone-model tot nu toe wordt. In Nederland komt de adviesprijs vermoedelijk boven de €1500 te liggen. Het apparaat zal beschikken een 6,65-inch oled-scherm, dat qua grootte tussen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max in ligt.

Het bericht suggereert ook dat de iPhone 17 Slim een A19-chip, een dubbele camera aan de achterzijde, een aluminium chassis en 8GB aan geheugen zal hebben. Hoe serieus we deze informatie moeten nemen is onduidelijk, want deze specificaties zijn duidelijk minder dan die van de verwachte Pro-modellen.

iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro-modellen zullen volgens de bron namelijk beschikken over 12GB aan werkgeheugen, drie camera’s aan de achterzijde en een A19 Pro-chip die is gefabriceerd met TSMC’s N3P-proces. Dit in tegenstelling tot de iPhone 17, dat zal worden aangedreven door een A19-chip.

De iPhone 17 line-up wordt verwacht te worden geïntroduceerd in september 2025.