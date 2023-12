Deze veranderingen kun je van de iPhone 16 verwachten

Renders op basis van uitgelekte prototypes geven mogelijk een voorproefje van het uiterlijk van de iPhone 16. Volgens geruchten wordt de nieuwe generatie uitgerust met verticale camera’s en aangepaste knoppen.

iPhone 16

Pre-productieontwerpen van de iPhone 16 zijn gedeeld met de doorgaans goed geïnformeerde website MacRumors. Ze worden beschreven en getoond via renders om de bron te beschermen. Elk model vertegenwoordigt een verschillend ontwikkelingsstadium. Het is echter belangrijk op te merken dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over het uiteindelijke ontwerp dat op de markt zal worden gebracht.

De renders van de drie iPhone 16-modellen zijn gereproduceerd op basis van de prototype-ontwerpen en kleuren die door Apple worden gebruikt. Een model staat bekend als geel, maar lijkt meer op groen. Op de beelden zien we enkele kleine aanpassingen, zoals de verticale camera’s en de Action-knop die dit jaar aan de iPhone 15 Pro-serie is toegevoegd.

Het gele model wordt beschreven als het oudste ontwerp met een uniforme volumeknop, Action-knop en een camera-uitstulping vergelijkbaar met die van de iPhone X. Het roze model heeft ook een Action-knop, maar afzonderlijke volumeknoppen en een cameraconfiguratie die lijkt op die van de iPhone 12.

Het apparaat dat in de tekst wordt omschreven als “midnight” komt overeen met eerdere geruchten en wordt beschreven als de variant die naar verwachting wordt gelanceerd. Het toestel heeft een grotere capacitieve Action-knop, een nieuwe Capture-knop en een verplaatste mmWave-antenne.

De herintroductie van verticale camera’s op standaard iPhones lijkt gericht te zijn op Spatial Video-capture, waarmee gebruikers 3D-video’s kunnen opnemen die bekeken kunnen worden op Apple Vision Pro. Voorlopig is dit echter beperkt tot de iPhone 15 Pro vanwege de configuratie van de camerasensoren.

De nieuwe renders onthullen geen eerder onbekende informatie en dienen voornamelijk ter bevestiging van oudere geruchten. Gezien de informatie afkomstig is van een anonieme bron, blijft de betrouwbaarheid moeilijk te controleren. Desalniettemin weerspiegelen sommige details wat eerder is gedeeld door de bekende analist Ming-Chi Kuo.

De iPhone 16-serie wordt verwacht in september 2024. Het is echter niet uit te sluiten dat het ontwerp in de negen maanden tot de officiële aankondiging nog zal veranderen.