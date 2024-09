iPhone 16 (Pro), Apple Watch Series 10 en AirPods 4 worden op 9 september gepresenteerd

Apple heeft vandaag aangekondigd dat het jaarlijkse iPhone-evenement zal plaatsvinden op maandag 9 september. Het evenement begint om 19:00 Nederlandse tijd en kan worden gevolgd door middel van een livestream op allerlei verschillende apparaten. Tijdens het evenement zal Apple vier nieuwe iPhones introduceren: iPhone 16 (Plus) en iPhone 16 Pro (Max). Verder zal naar alle waarschijnlijk Apple Watch Series 10 en de vierde generatie AirPods worden gepresenteerd.

Onthulling iPhone 16 (Pro)

Apple heeft de iPhone 16-serie uitgerust met een nieuwe A18-chip, zodat de Intelligence-functies van iOS 18 later dit jaar beschikbaar zullen zijn op alle modellen. De schermformaten van de Pro en Pro Max zullen toenemen van respectievelijk 6,1- en 6,7-inch naar 6,3- en 6,9-inch. Bovendien zullen beide Pro-modellen worden uitgerust met de 5x-lens, die momenteel alleen te vinden is op de Pro Max.

De vier nieuwe iPhones zijn voorzien van een aanpasbare Action-knop en een nieuwe opnameknop voor het maken van foto’s. Deze knop voor het schieten van foto’s heeft ondersteuning voor gestures, zoals een veegbeweging voor het in- en uitzoomen of een zachte druk voor autofocus. De knop bevindt zich aan de rechterkant van de toestellen, net onder de aan/uit-knop.

Apple Watch Series 10 en AirPods 4

Apple Watch Series 10 zal volgens de laatste geruchten een dunner ontwerp en een groter scherm krijgen. Apple is ook van plan om de Apple Watch SE en de Apple Watch Ultra te vernieuwen. Mogelijk worden er nieuwe gezondheidsfuncties toegevoegd, zoals detectie van slaapapneu en bloeddrukmonitoring, maar het is nog niet helemaal zeker of deze functies dit jaar al beschikbaar zullen zijn. Tot slot zullen er twee modellen van de ‌AirPods 4‌ worden geïntroduceerd: een directe opvolger van de huidige AirPods 3 en een model met ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking.