iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max: wat zijn de veranderingen?

Over een maand is het weer zover: dat gaat Apple de nieuwe iPhone 14 reeks aankondigen. De verwachting is dat we te maken krijgt met vier nieuwe toestellen: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Inderdaad, je leest het goed; dit jaar komt er geen iPhone 14 mini meer. De mini’s bleken niet erg lekker in de markt te liggen en Apple had er duidelijk meer van verwacht. In plaats van een kleinere versie komt er nu juist een grotere versie. Er staat op het gebied van ontwerp vooral voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max veel te gebeuren.

Verwachtingen iPhone 14

De verwachting is dat de iPhone 14 en de iPhone 14 Max weinig vernieuwingen zullen krijgen. Waarschijnlijk blijft de chip hetzelfde en wordt alleen het camerasysteem licht aangepast. Meer dan die vernieuwingen hoeven we niet te verwachten. De goedkopere iPhone 14 en iPhone 14 Max zullen dezelfde notch houden en verder verandert er dus weinig. Daarvoor in ruil blijven de prijzen wel hetzelfde. Wil je inzetten op vernieuwing, bestel dan maar alvast je iPhone 14 Pro hoesje of iPhone 14 Pro Max hoesjes.

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

Want die laatste twee toestellen worden wellicht 15 procent duurder, maar zullen ook flink wat veranderingen met zich meebrengen. Deze modellen hebben geen notch meer, maar Apple zou voor deze modellen overstappen op het punch hole-design. Met andere woorden: een pilvormige uitsparing en een rondje ernaast. Daarin worden dan de frontcamera en Face ID geïntegreerd. Het snelle Pro Motion-scherm blijft alleen voor deze toestellen beschikbaar en komt dus niet naar de goedkopere iPhone 14 en iPhone 14 Max. Dat geldt ook voor een ander nieuw technisch snufje: het Always On Display. Dit display is dus ook af te lezen als je iPhone niet actief is. Er zijn al meerdere aanwijzingen gevonden in de nieuwe software waarmee dit toestel geleverd wordt, dat het eraan zit te komen.

Behuizing

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max gaan er waarschijnlijk ook chiquer uitzien dan zijn voorgangers, de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Mogelijk krijgen de duurdere iPhone 14 toestellen een titanium behuizing, zodat ze veel minder last hebben van krasjes en bovendien een stuk lichter worden. Er komen ook geen afzonderlijke speakers meer aan de onderkant van het toestel, zo is de verwachting. In plaats daarvan komt er één rooster van luidsprekers en microfoons.

Camera’s

De camera wordt ook op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max nog een stukje groter. Deze zal daarom nog verder uitsteken en vlak op tafel leggen wordt moeilijker. Maar daarvoor krijg je dan wel een iPhone 14 Pro (Max) met maar liefst 48 megapixel aan camera en video’s in 8K-resolutie. Bovendien zal de selfiecamera een groter diafragma en autofocus krijgen. Zo krijg je scherper en duidelijker beeld. Bij weinig licht kun je zo toch goede selfies maken.

Naar verwachting komen de iPhone 14 in het zwart, wit, blauw, rood en paars. De Pro modellen zullen waarschijnlijk worden geleverd in het grafiet, goud, zilver en paars.