iPhone 14: Apple event op 7 of 14 september?

Nog maar héél eventjes geduld: de iPhone 14 wordt bijna aangekondigd. Het is inmiddels traditie dat Apple in september of oktober hun nieuwe vlaggenschip presenteert: dit jaar zijn ze zelfs eerder dan ooit! Wanneer komt de iPhone 14 (Pro Max) uit? Eerder dan je denkt!

Waar de iPhone 12 halverwege oktober uitkwam, en de iPhone 13 gepresenteerd werd in de tweede week van september, is de release van de iPhone 14-serie dit jaar gepland op 7 september!

Let wel op: het gaat op 7 september dus om de aankondiging. De iPhone 14 is vanaf dat moment nog niet direct verkrijgbaar. Vanaf wanneer je de iPhone wel kunt kopen, wordt ook onthuld op het Apple-evenement op 7 september. Ben je benieuwd? Het event wordt live uitgezonden op het YouTube-kanaal van Apple, vanaf 19:00 Nederlandse tijd.

Op basis van de voorgaande jaren wordt voorspeld dat de iPhone 14-reeks vanaf vrijdag 9 september te pre-orderen is. Dit omdat in het verleden de vrijdag ná de aankondiging de pre-order geopend werd, en er geen enkele reden is om aan te nemen dat hier dit jaar van afgeweken gaat worden.

Pre-order geplaatst? Mooi, dan weet je zeker dat jij één van de eersten gaat zijn die de nieuwste iPhone straks in handen heeft. Maar wanneer is dat dan precies? Meestal is de nieuwe iPhone beschikbaar vanaf een week na de pre-order. In het geval van de iPhone 14-reeks wordt dit dus hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 16 september. Je hebt dus rond halverwege september de meest gewilde gadget van het moment in handen!

Tenminste: dat hoop je. Als je van plan was de iPhone 14 Max te bestellen, zou je nog wel eens bedrogen uit kunnen komen. De iPhone 14 Max is de opvolger van de iPhone 13 mini. De handzamere variant van de iPhone schijnt minder goed te verkopen dan gehoopt, dus kiest Apple voor hun nieuwe serie iPhones voor precies het tegenovergestelde: een iPhone met vergelijkbare specificaties als de ‘reguliere’ iPhone, maar dan nu met een groter scherm in plaats van kleiner.

De productie daarvan schijnt echter problematisch te zijn. Mocht de iPhone 14 Max dus het ideale model voor jou zijn, moet je wellicht wat meer geduld hebben dan wanneer je graag een iPhone 14 (Pro) aan wil schaffen.