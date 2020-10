iPhone 12 of iPhone 12 Pro kopen? Hier plaats je een pre-order voor een los toestel of abonnement

Apple begint op vrijdag 16 oktober met het aannemen van pre-orders voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. In Nederland is het vanaf 14:00 mogelijk om een bestelling te plaatsen. Je kan kiezen voor een los toestel of een iPhone 12 (Pro) in combinatie met een abonnement. In dit artikel tonen we je de plekken waar je de nieuwe iPhones kan komen. Mocht je zoek zijn naar de iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max, dan zal je helaas geduld moeten hebben tot 6 november.

Voor een pre-order van de iPhone 12 kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel.

kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel. Voor een pre-order van de iPhone 12 Pro kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel.

Gezien de uitbraak van het coronavirus is de kans groot dat de voorraad beperkt is, waardoor het verstandig is om er zo snel mogelijk bij te zijn. Een andere tip is om nu alvast een beslissing te nemen welke kleur je wilt en hoeveel opslaggeheugen je nodig hebt. De iPhone 12 komt in de kleuren wit, zwart, blauw, groen en rood. Bij de iPhone 12 Pro kan er een keuze worden gemaakt uit de kleuren grafiet, zilver, goud en oceaanblauw.

Qua opslag zijn er ook verschillen tussen de twee modellen. De iPhone 12 kan worden geconfigureerd met 64GB, 128GB of 256GB. Apple verkoopt de iPhone 12 Pro met 128GB, 256GB of 512GB. Dit zijn de adviesprijzen van de verschillende modellen:

iPhone 12

iPhone 12 – 64GB voor €909

iPhone 12 – 128GB voor €959

iPhone 12 – 256GB voor €1079

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro – 128GB voor €1159

iPhone 12 Pro – 256GB voor €1279

iPhone 12 Pro – 512GB voor €1509

De verschillen tussen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn kleiner dan in voorgaande jaren. Beide toestellen beschikken ditmaal over een oled-scherm, hoewel de iPhone 12 Pro qua helderheid licht in het voordeel is. Het belangrijkste verschil tussen de twee vinden we aan de achterzijde, want de Pro-versie is uitgerust met telelens waarmee je 2x optisch kan zoomen en de LiDAR-sensor zorgt voor snellere autofocus bij weinig licht en betere augmented reality-ervaringen. Verder heeft de iPhone 12 Pro een frame van roestvast staal, terwijl de iPhone 12 het moet doen met aluminium behuizing.