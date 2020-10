iPhone 12 (Mini) of iPhone 12 Pro (Max) kopen? Alles wat je moet weten

Apple heeft op dinsdag tijdens zijn ‘Hi, speed’-evenement vier nieuwe iPhones aangekondigd: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. In oktober worden de iPhone 12 en 12 Pro gelanceerd, terwijl de iPhone 12 Mini en 12 Pro Max in november verschijnen. De toestellen kunnen los worden aangeschaft of in combinatie met een abonnement. Op Telefoon.nl kun je de iPhone 12 abonnement met elkaar vergelijken.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro

De iPhone 12 Mini en 12 beschikken respectievelijk over een 5,4-inch (2340 x 1080 pixels) en 6,1-inch (2532 x 1170 pixels) scherm. Het scherm van de iPhone 12 Pro is 6,1-inch en de iPhone 12 Pro Max heeft een 6,7-inch scherm (2778 x 1248 pixels). Alle modellen zijn dit jaar voorzien van een oled-paneel met een piekhelderheid van 1200 nits en een verversingssnelheid van 60Hz. Voor de nieuwe modellen heeft Apple in samenwerking met Corning een nieuw soort glas ontwikkeld genaamd ‘ceramic shield’. Volgens het bedrijf zorgt dit voor een kleinere kans op schade bij een val. De iPhone 12 heeft een aluminium frame en roestvrij staal voor de iPhone 12 Pro. Alle modellen zijn waterdicht met een IP68-rating.

Aan de achterzijde van de iPhones vinden we een primaire 12-megapixelcamera met 1,7 micron grote pixels. De lens heeft een diafragma van f/1.6. Het viertal heeft ook een ultragroothoekcamera (12-megapixel) met een diafragma van f/2.4. Op de Pro-modellen is er een derde camera met telelens beschikbaar. De iPhone 12 Pro heeft twee keer optische zoom en een 52mm-lens, terwijl de Pro Max de beschikking heeft over een 65mm-lens met 2,5x optische zoom.

Een andere vernieuwing is de ProRAW-functie voor de Pro-modellen. Gebruikers kunnen hiermee in raw fotografereren met alle verwerkingen van Apple’s beeldalgoritmes. De LiDAR-sensor van de iPhone 12 Pro-modellen zorgt bovendien voor een snellere autofocus bij weinig licht en verbeterde augmented reality-toepassingen. Video’s kunnen met de nieuwe iPhones worden vastgelegd in 4k met 60 frames per seconde. Er is ondersteuning aanwezig voor Dolby Vision en HDR10.

De iPhone 12-serie wordt aangedreven door de Apple A14-soc. Deze nieuwe chip van Apple wordt geproduceerd door TSCM op een 5nm-procedé. Het zorgt ervoor dat de A14 niet alleen sneller, maar ook zuiniger is dan zijn voorgangers. Of dit zal resulteren in een langere accuduur valt nog te bezien, omdat de modellen beschikken over een 5G-modem die vermoedelijk meer energie zal gebruiken.

Apple levert bij de iPhone 12-serie niet langer een stroomadapter of bedrade oordopjes mee. Dit doet het bedrijf naar eigen zeggen vanwege het milieu. De dozen zijn namelijk kleiner en dat zorgt ervoor dat er tijdens het transport in dezelfde ruimte 70% meer iPhones kunnen worden verscheept. Een usb-c-naar-Lightning-kabel is nog wel aanwezig. Verder heeft de fabrikant sensoren en magneten aan het draadloze oplaadsysteem toegevoegd, waarmee je laders en hoesjes aan de achterkant kan klikken.

De iPhone 12 (64GB/128GB/256GB) en iPhone 12 Pro (128GB/256GB/512GB) zijn vanaf respectievelijk €909 en €1159 te verkrijgen. Pre-orders beginnen op vrijdag 16 oktober en de release vindt een week later plaats. Voor de iPhone 12 Mini (64GB/128GB/256GB) en iPhone 12 Pro Max (128GB/256GB/512GB) vraagt Apple respectievelijk €809 en €1259. Voor deze modellen begint de pre-order op 6 november en de uitlevering start op 13 november.