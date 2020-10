iPhone 12 en iPhone 12 Pro uitverkocht? Deze modellen zijn momenteel nog op voorraad

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn sinds afgelopen vrijdag te koop, maar Apple blijkt helaas niet aan de vraag te kunnen voldoen. In Nederland zijn de toestellen bij erkende Apple resellers razendsnel uitverkocht en in de Apple Store bedraagt de levertijd enkele weken. We hebben daarom besloten om een overzicht te maken waar je de iPhone 12 en iPhone 12 Pro op dit moment uit voorraad kan bestellen. Dit artikel zal continu worden geüpdatet wanneer er nieuwe leveringen hebben plaatsgevonden.

Update 27-10 (11:28) → De BCC heeft op dit moment geen iPhone 12 Pro-modellen op voorraad. Je kan bij de BCC wel terecht voor de iPhone 12 in zwart (64GB, 256GB), wit (64GB, 128GB, 256GB), rood (128GB) en groen (256GB).

Update 27-10 (10:12) → Op moment van schrijven is de iPhone 12 Pro in Pacific Blue met 128GB opslagruimte voorradig bij Coolblue, maar wees er snel bij want er zijn slechts enkele exemplaren beschikbaar. Coolblue lijkt vrijwel dagelijks een nieuwe levering van Apple te ontvangen, waardoor het verstandig is om de site meerdere keren per dag te controleren. Wij zullen de voorraad van de iPhone 12 Pro-serie eveneens in de gaten blijven houden, zodat jij geen weken hoeft te wachten. Bij Coolblue is de iPhone 12 in de volgende configuraties op voorraad: wit (128GB) en rood (64GB, 128GB).

Update 27-10 (08:12) → Bij MediaMarkt is de iPhone 12 Pro in Grafiet met 512 GB opslaggeheugen nog uit voorraad leverbaar. Wees er snel bij, want het gaat slechts om enkele exemplaren. Daarnaast kun je ook de winkelvoorraad controleren en online een reservering plaatsen wanneer de iPhone 12 Pro nog wel in de winkel aanwezig is. De iPhone 12 is bij de MediaMarkt in de volgende configuraties verkrijgbaar: zwart (128GB, 256GB), wit (64, 128GB, 256GB), rood (64GB, 128GB), blauw (256GB) en groen (64GB, 256GB).