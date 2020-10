iPhone 12 en iPhone 12 Pro in combinatie met abonnement: KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 starten pre-order vandaag

De vier grote Nederlandse mobiele providers beginnen vandaag met het aannemen van pre-orders voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Vanaf vrijdag 16 oktober om 14:00 Nederlandse tijd zijn de iPhones te bestellen en op 23 oktober start de uitlevering. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om een los toestel aan te schaffen wanneer je niet wilt vastzitten aan een langdurig abonnement. Ga je voor de iPhone 12 Mini of 12 Pro Max? Deze modellen gaan op 6 november in de verkoop en worden een week later gelanceerd.

iPhone 12

Voor een pre-order van de iPhone 12 kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel.

kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel. Los verkrijgbaar bij Bol.com, MediaMarkt en Amazon.

iPhone 12 Pro

Voor een pre-order van de iPhone 12 Pro kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel.

kun je in Nederland terecht bij KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Mobiel.nl en Belsimpel. Los verkrijgbaar bij Bol.com, MediaMarkt en Amazon.

Tip → Korting op AirPods bij aanschaf iPhone 12 en iPhone 12 Pro via KPN (€100) en Vodafone (€80).

In de loop der jaren is het in de rij staan voor een iPhone verschoven naar ervaring die nagenoeg volledig online plaatsvindt. Als je bedenkt dat het coronavirus al invloed heeft gehad op de beschikbaarheid van verschillende producten, dan is het aannemelijk dat de nieuwe iPhone 12-serie in de komende periode slecht verkrijgbaar zal zijn. Om je kansen te vergroten is het belangrijk om er zo snel mogelijk te zijn, want de voorraad is beperkt.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro Max werden eerder deze week aangekondigd met 5G-ondersteuning en verbeterde camera’s. De iPhone 12-modellen hebben een nieuw design en een Super Retina XDR-display van rand tot rand, het grootste ooit op een iPhone, dat wordt beschermd door de gloednieuwe Ceramic Shield-voorkant.

De door Apple ontworpen A14 Bionic-chip, de snelste chip in een smartphone, vormt de basis voor indrukwekkende features voor computationele fotografie, zoals het nieuwe Apple ProRAW voor meer creatieve vrijheid bij het fotograferen. Ook maakt deze chip voor het eerst end-to-end Dolby Vision-video mogelijk met maximaal 60 frames per seconde.

Apple’s iPhone 12 Pro-modellen zijn ook voorzien van een nieuwe LiDAR-scanner voor augmented reality (AR) en van MagSafe, voor snel draadloos opladen en een nieuw ecosysteem van accessoires die gemakkelijk op iPhone aan te sluiten zijn.