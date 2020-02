iOS 14 voor iPhones krijgt mogelijk multitaskingsysteem van iPadOS

Dit jaar komt Apple met de iPhone 12-serie en iOS 14. Het nieuwe besturingssysteem wordt traditioneel tijdens de Worldwide Developers Conference in juni aangekondigd, maar een van de nieuwe functies is mogelijk al vroegtijdig gelekt. Telecominsider Ben Geskin heeft in samenwerking met 91Mobiles een video gedeeld waarin het nieuwe multitaskingsysteem wordt getoond.

In de onderstaande video is een interne build van iOS 14 te zien op de iPhone 11 Pro Max. Het nieuwe overzicht heeft de mogelijkheid om vier apps tegelijk weer te geven op het scherm, terwijl je de overige apps zichtbaar kan maken door naar rechts te vegen. Er is ook een slot zichtbaar wanneer een app wordt afgesloten. We vermoeden dat de gebruiker kan instellen welke apps er op ieder moment mogen worden afgesloten, terwijl belangrijke apps niet per ongeluk kunnen worden afgesloten.

De weergave lijkt sterk op de oplossing die Apple introduceerde voor iPadOS. Volgens Geskin gaat het overigens niet om een jailbreaktweak, maar is de functie al aanwezig in iOS 13. Apple heeft deze functionaliteit momenteel uitgeschakeld, echter is deze wel optie wel geactiveerd voor de interne build van iOS 14. Verder zien we in de video dat het momenteel mogelijk is om te kiezen tussen Deck Switcher, Grid Switcher, Automatic en Minimum Viable Switcher. Het is nog onbekend of deze opties ook aanwezig zullen zijn in de definitieve versie van iOS 14.

Here's that internal 'App Switcher' settings. Not a jailbreak tweak. pic.twitter.com/Ft6qvZ6NGi — Ben Geskin (@BenGeskin) February 23, 2020

Op dit moment is er nog weinig informatie beschikbaar over de functies van iOS 14. Vorige week verscheen er een gerucht dat Apple het mogelijk wil maken om de standaard systeemapps te vervangen door apps die beschikbaar zijn in de App Store. Het zou daardoor bijvoorbeeld mogelijk worden om de Mail-app te vervangen met Gmail en Safari met Chrome.