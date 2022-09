Grotere accu voor iPhone 14 Pro (Max) vanwege always-on-display

De iPhone 14 Pro (Max) wordt op woensdag 7 september officieel gepresenteerd en een van de nieuwe functies is naar verluidt een always-on-display. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Mark Gurman zal deze verandering ook zorgen voor grotere accu’s ter compensatie van het hogere stroomverbruik van het scherm.

iPhone 14 Pro (Max) krijgt grotere accu

Het always-on-display maakt het mogelijk om continu belangrijke informatie en visuele elementen te tonen op het lockscreen van de iPhone 14 Pro (Max). Voor iOS 16 heeft Apple een gloednieuw lockscreen ontworpen en vermoedelijk zal het always-on-display de tijd, datum, widgets, notificaties en verduisterde versies van achtergronden kunnen weergeven.

Om de accuduur acceptabel te houden zal het scherm op een lagere helderheid en verversingssnelheid werken. Op de huidige modellen kan de verversingssnelheid worden verlaagd naar 10Hz in ruststand en volgens Ross Young, ceo van Display Supply Chain Consultants (DSCC), kan de iPhone 14 Pro op slechts 1Hz werken, waardoor het toestel nog minder energie verbruikt. Dit is ook de reden waarom de functie niet naar oude modellen zal worden gebracht.

Apple komt dit jaar met vier iPhone 14-modellen: een 6,1-inch iPhone 14, een 6,7-inch iPhone 14 Max, een 6,1-inch iPhone 14 Pro en de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max. In tegenstelling tot de iPhone 14 Pro-serie met een pilvormige opening voor Face ID, zouden de reguliere iPhones nog steeds beschikken over een reguliere notch. De iPhone Mini is door Apple geschrapt vanwege tegenvallende verkoopcijfers. Verder zal Apple tijdens het evenement de nieuwe Apple Watch Series 8-modellen onthullen.