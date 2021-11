Google schrapt voorlopig de vouwbare Pixel Fold

Eerder dit jaar gingen er geruchten dat Google in oktober een vouwbare smartphone op de markt zou willen brengen, maar dat gebeurde overduidelijk niet. Het bedrijf introduceerde alleen de Pixel 6-serie en volgens insider Ross Young is de Google Pixel Fold inmiddels in zijn geheel geschrapt.

Google Pixel Fold

Young claimt dat Google zijn orders bij leveranciers heeft geannuleerd om de Pixel Fold op grote schaal te produceren. Google zou zich naar verluidt zorgen maken dat de smartphone niet concurrerend genoeg zou zijn. Momenteel domineert Samsung de markt voor vouwbare smartphones en waarschijnlijk kan Google nog niet tippen aan de prijzen of kwaliteiten van deze modellen.

Bad news for those waiting for the Google Pixel Fold. We hear they have canceled parts orders and decided not to bring it to market as indicated in the latest DSCC Weekly Review. See blog excerpt at https://t.co/EVmWKcgi2c. @DisplaySupply pic.twitter.com/2P5lFW09Pt — Ross Young (@DSCCRoss) November 15, 2021

De tweede reden waarom de Pixel Fold zou zijn geschrapt is het wereldwijde chiptekort. Fabrikanten hebben het op dit moment lastig om zelfs de eenvoudigste toestellen in productie te houden en een vouwbare smartphone met een relatief kleine groep geïnteresseerden, is vermoedelijk niet de beste keuze wanneer dit ten koste zou gaan van de Pixel 6-serie.

Het wil overigens niet zeggen dat een vouwbare smartphone van Google nooit gaat gebeuren, maar dat zal nagenoeg zeker niet in 2021 of 2022 gebeuren. De Pixel 6-serie werd op 28 oktober uitgebracht, echter zijn de toestellen net als hun voorgangers niet officieel verkrijgbaar in Nederland.