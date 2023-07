Gemiddelde levensduur smartphones vaak niet optimaal benut 

Consumenten vervangen hun smartphone vaak al na zo’n twee à drie jaar. Daar waar een mobiele telefoon gemiddeld genomen veel langer mee zou moeten kunnen gaan. In het bijzonder, wanneer er tussendoor kleine reparaties aan het toestel worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het vervangen van de batterij van een iPhone, wanneer de accu op een gemiddelde dag al voor het eind van de avond leeg is. Met een nieuwe batterij gaat het toestel weer een tijd mee. Vaak is de batterij een van de zwakkere onderdelen van een telefoon. Of kies in plaats van voor het vervangen van de batterij voor een Samsung scherm reparatie snel geregeld bij ThePhoneLab, als je het toestel per ongeluk hebt laten vallen. Je hebt de telefoon vaak al binnen een half uur terug bij deze partij.

Reparaties aan smartphones passen bij een duurzame leefstijl

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Het laten uitvoeren van reparaties aan een smartphone draagt bij aan een duurzame leefstijl. Je kunt je huidige smartphone langer blijven gebruiken. Vaak is de behuizing van het toestel nog goed en heb je uitsluitend een nieuwe batterij of (na een val) een nieuw scherm nodig.

Naast het feit dat een telefoon reparatie vanuit een duurzaamheidsoogpunt een slimme keuze is, bespaart dit je ook veel geld. Een Samsung scherm reparatie wordt bijvoorbeeld al uitgevoerd vanaf 90 euro. De exacte kosten zijn afhankelijk van het model telefoon wat je gebruikt. Het vervangen van een accu kan al vanaf 49 euro. Zou je een nieuw toestel kopen, dan ben je een veelvoud van dit bedrag kwijt. Het geld wat je bespaart kun je gebruiken voor de aankoop van andere gadgets in huis.

Toestel werkt snel weer bij een lokale reparatie

Wanneer je een kapotte smartphone lokaal laat repareren bij een partij als ThePhoneLab, profiteer je van verschillende voordelen. Eerder las je al dat je het toestel normaliter binnen 30 minuten terug hebt. Terwijl jij gadgets in een elektronicawinkel bekijkt, wordt je mobiele telefoon gerepareerd. Kies je voor een reparatie via je provider, dan ben je het toestel veelal langer dan een week kwijt.

Ook handig: een reparatie wordt op basis van no cure, no pay uitgevoerd door deze partij. Het maakt dat je alleen betaalt, als de reparatie van je toestel succesvol uitgevoerd is. Blijkt een reparatie niet mogelijk te zijn? In dat geval betaal je zelfs niets voor het stellen van de diagnose.