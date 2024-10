Gehoorfuncties AirPods Pro 2 voorlopig niet in Nederland beschikbaar

Apple lanceert volgende week iOS 18.1 en iPadOS 18.1 en deze updates introduceren nieuwe gehoorfuncties voor de AirPods Pro 2. Deze functies, waaronder gehoortesten, hoortoestel-functionaliteit en verbeterde gehoorbescherming, zullen echter aanvankelijk enkel beschikbaar zijn voor gebruikers in de Verenigde Staten en Canada, zo blijkt uit informatie op Apple’s website.

AirPods Pro 2 als gehoorapparaat

De nieuwe gehoorfunctionaliteiten vereisen zowel de nieuwste AirPods Pro 2-modellen als een iPhone of iPad die draait op iOS 18.1 of iPadOS 18.1. Gebruikers buiten de VS en Canada moeten vooralsnog wachten op deze functies, wat waarschijnlijk te maken heeft met regelgeving. In de Verenigde Staten heeft Apple bijvoorbeeld goedkeuring van de FDA gekregen om de AirPods Pro 2 aan te prijzen als “klinische gehoorapparaten”. Vergelijkbare goedkeuringen van gezondheidsinstanties in andere landen zullen naar verwachting nodig zijn voordat de functies wereldwijd beschikbaar komen.

Met de update kunnen eigenaren van de AirPods Pro 2 gehoortesten rechtstreeks uitvoeren via hun iPhone of iPad, waarbij de resultaten automatisch worden opgeslagen in de Gezondheid-app. Voor gebruikers bij wie gehoorverlies wordt vastgesteld, kunnen de AirPods in real-time specifieke frequenties versterken, waardoor ze als gehoorapparaat kunnen worden ingezet. Daarnaast biedt de update geavanceerde gehoorbeschermingsfuncties die automatisch het volume van omgevingsgeluiden verminderen om gehoorschade te voorkomen.

Apple heeft nog geen exacte releasedatum genoemd, maar de verwachting is dat iOS 18.1 en iPadOS 18.1 op maandag 28 oktober 2024 worden uitgebracht.