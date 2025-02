Geen iPhone SE 4? Apple komt waarschijnlijk met nieuwe naam

Apple staat op het punt om een nieuwe iPhone te onthullen, maar het lijkt erop dat het toestel een andere naam krijgt dan verwacht. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman zou Apple de traditionele ‘SE’-benaming laten vallen en het toestel mogelijk presenteren als de iPhone 16E.

iPhone SE 4 of iPhone 16E

In zijn recente Power On-nieuwsbrief wijst Gurman op een opmerking van Apple-CEO Tim Cook. In een sociale media-post kondigde Cook aan dat Apple op 19 februari een “nieuw lid van de familie” zal verwelkomen. Deze woordkeuze suggereert dat het gaat om een geheel nieuw product binnen de iPhone-reeks en niet simpelweg een voortzetting van de SE-serie.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Dit sluit aan bij eerdere geruchten dat Apple de SE-lijn wil laten vallen. Hoewel Gurman geen definitieve bevestiging geeft over de naam, stelt hij dat een nieuwe naam logisch is gezien de grote veranderingen in het ontwerp en de specificaties. Dit betekent dat we mogelijk een iPhone 16E of een iPhone 16 SE krijgen.

Ontwerp en specificaties

De nieuwe goedkopere iPhone zal naar verluidt een volledig nieuw ontwerp krijgen, gebaseerd op de iPhone 14. Dit betekent een 6,1-inch OLED-scherm, Face ID, een Action-knop en een enkele 48-megapixelcamera. Het toestel krijgt ook Apple’s eerste zelfontwikkelde 5G-modem, de A18-chip (dezelfde als in de iPhone 16-serie) en 8GB RAM.

Met de overstap naar USB-C voldoet het toestel aan de Europese regelgeving en laat Apple definitief de Lightning-poort achter zich. Verder krijgt de smartphone ondersteuning voor Apple Intelligence, het AI-platform van het bedrijf.

Het einde van de iPhone SE?

Als de geruchten kloppen, betekent dit mogelijk het einde van de iPhone SE-reeks, die sinds 2016 Apple’s goedkopere alternatief was. Door het SE-model onder de iPhone 16-serie te scharen, lijkt Apple een strategie te volgen waarbij het goedkopere model dichter bij de premium iPhones wordt gepositioneerd.

Dit kan ook gevolgen hebben voor de prijs. De iPhone SE 4 (of iPhone 16E) zou in de Verenigde Staten naar verluidt starten bij $499 (~€599), wat $70 duurder is dan zijn voorganger (die in Nederland werd gelanceerd voor €529). Echter, volgens een gelekte lijst van een Chinese retailer begint de opslagruimte nog steeds bij 64GB. Als Apple dezelfde prijsstructuur hanteert als bij eerdere modellen, kunnen de 128GB- en 256GB-varianten respectievelijk $599 en $699 kosten.

Aankondiging en beschikbaarheid

De officiële onthulling van de iPhone SE 4 of iPhone 16E wordt verwacht op woensdag 19 februari via een persbericht. Kort daarna zullen waarschijnlijk de pre-orders starten.