Foto’s tonen voor- en achterkant van Nokia 5.2

Telecominsider EVLeaks heeft foto’s gepubliceerd van de Nokia 5.2. Deze mid-range Android-smartphone wordt naar verluidt op 23 februari op het Mobile World Congress officieel aangekondigd. De Nokia 5.2 heeft de codenaam Captain America.

Nokia 5.2 krijgt vier camera’s

Het toestel is voorzien van een 6,2-inch lcd-scherm. De behuizing heeft vrij dikke bezels en op de kin is het logo van Nokia zichtbaar. De Nokia 5.2 is de opvolger van de Nokia 5.1, die sinds 2018 te koop is in Nederland.

De achterkant van de telefoon lijkt van plastic te zijn gemaakt en er zijn vier camera’s zichtbaar. Dat komt als een verrassing, omdat eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de telefoon twee camera’s zou hebben. Onder de motorkap vinden we de Snapdragon 632-soc Qualcomm in combinatie met 6GB RAM en 64GB-opslaggeheugen. De Nokia 5.2 zou draaien op Android One (Android 10), waardoor updates relatief snel zullen verschijnen.

Lancering in Europa

De Nokia 6.2 wordt op zondag 23 februari gepresenteerd. Vanaf woensdag 4 maart moet de Android-smartphone beschikbaar zijn. HMD Global zou het model in Europa een prijskaartje willen geven van 169 euro.