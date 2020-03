Foto’s tonen ontwerp van Google Pixel 4a

De Pixel 3a en Pixel 3a XL zijn een klein succes te noemen voor Google en dat is vermoedelijk te danken aan de goede cameraprestaties en acceptabele prijs. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk dat het bedrijf plannen heeft om deze tactiek nogmaals te herhalen met de Pixel 4-serie. Een gebruiker op SlashLeaks heeft namelijk de eerste afbeeldingen gedeeld van de Pixel 4a.

Google Pixel 4a

Op de foto’s zien we een Pixel 4a met een kleinere bezel aan de bovenzijde dan de Pixel 4 en 4 XL. Dat komt waarschijnlijk doordat de Pixel 4a niet is voorzien van Soli, een miniatuurradar die menselijke bewegingen op verschillende schalen begrijpt: van het tikken van uw vinger tot de bewegingen van uw lichaam. Google heeft de selfiecamera verwerkt in een kleine opening aan de linkerbovenhoek.

De aanwezigheid van een fysieke vingerafdrukscanner aan de achterzijde suggereert dat de Pixel 4a een lcd-scherm krijgt. Dit zal ook helpen om de kosten te verlagen, waardoor de handset gunstiger wordt voor klanten in opkomende markten. Aan de achterzijde vinden we een enkele camera, maar de Pixel 3a heeft ons geleerd dat dit in de meeste gevallen geen enkel nadeel hoeft te zijn. Het is goed mogelijk dat het toestel dezelfde indrukwekkende sensor krijgt als de Pixel 4.

Het Pixel 4a-ontwerp was eerder al te zien op een aantal renders. Over de rest van de hardware is minder informatie beschikbaar, maar er gaan geruchten dat er onder de motorkap een Snapdragon 730 of 765 zal zijn te zien. De laatstgenoemde chip kan bovendien ook overweg met een 5G-modem.